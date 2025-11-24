Kuduzdan ölen Hasan'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuduzdan ölen Hasan'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Kuduzdan ölen Hasan\'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı
24.11.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kuduzdan ölen Hasan\'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı
Haber Videosu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 2 kardeşten, kuduz teşhisiyle tedavi gördüğü Şanlıurfa'daki hastanede ölen Suriyeli Hasan Ahmed'in son görüntüleri ortaya çıktı. Hasan Ahmed'in, hemşire su vermeye çalışırken korkuya kapılıp tepki gösterdiği görüldü.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 Eylül'de sokakta yürüyen Suriye uyruklu 2 kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan Hasan Ahmed, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU

Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu. Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim'de hayatını kaybetti. Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

SON ANLARINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet'in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Şanlıurfa, Hayvanlar, Göçmenler, Güvenlik, Ergani, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuduzdan ölen Hasan'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • levent ayar levent ayar:
    YÜCE RABBİM KİMSEYİ DÜŞÜRMESİN ALLAH AYLESİNE SEVENLERİNE SABIR VERSİN YOKLUK SEFALET SAVAŞ BU GENÇLERİ BİTİRİYOR BİR TARAF DA KAN AKIYOR SİLAH SATANLAR DA KIRMIZI ŞARAP İLE KUTLAMA YABIYOR 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı
25 yaşındaki Derya öğretmen, okulunun hem müdürü hem öğretmeni hem de hizmetlisi 25 yaşındaki Derya öğretmen, okulunun hem müdürü hem öğretmeni hem de hizmetlisi
İnşaat iskelesinin kalası kırıldı, üçüncü kattan düştü İnşaat iskelesinin kalası kırıldı, üçüncü kattan düştü
’Halk adamıyım’ dedi, şikayet edilince sinirlendi: Ahtım olsun yakacağım 'Halk adamıyım' dedi, şikayet edilince sinirlendi: Ahtım olsun yakacağım
Fabrikada zehirlenme paniği 11 işçi hastanelik oldu Fabrikada zehirlenme paniği! 11 işçi hastanelik oldu
Beşiktaş-Samsunspor maçına damga vuran davetsiz misafir Akıllara Süleyman Seba’nın sözleri geldi Beşiktaş-Samsunspor maçına damga vuran davetsiz misafir! Akıllara Süleyman Seba'nın sözleri geldi
Beşiktaş, Samsunspor karşısında penaltı bekledi Beşiktaş, Samsunspor karşısında penaltı bekledi
G20 Zirvesi’ne damga vuran an Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Trump’tan Zelenskiy’i kızdıracak Ukrayna sözleri Trump'tan Zelenskiy'i kızdıracak Ukrayna sözleri

14:15
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulübe haciz geldi
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi
13:55
Nihat Kahveci çıldırdı: Başkan bunu buradan yolla
Nihat Kahveci çıldırdı: Başkan bunu buradan yolla
13:23
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş
13:15
Süper Lig devinin ilk kupası satışa çıkıyor
Süper Lig devinin ilk kupası satışa çıkıyor
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
12:46
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu
12:28
Şehri ayağa kaldıran cinayet Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
12:05
Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı
Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı
11:22
Bahis skandalında yeni gelişme TFF Başkanı bu kez kulüpleri işaret etti
Bahis skandalında yeni gelişme! TFF Başkanı bu kez kulüpleri işaret etti
11:11
Evli çift boğularak can verdi Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2025 14:18:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Kuduzdan ölen Hasan'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.