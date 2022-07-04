Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi tatlıcılar denetlendi

Halk sağlığının korunması, vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarının sağlanması amacıyla Kayapınar, Yenişehir , Bağlar ve Sur ilçelerinde gerçekleştirilen denetimde, iş yerlerinin fiyat tarifesi, hijyen durumunu, gramaj- dara durumunu kontrol eden ekipler, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletme sahiplerine uyarıda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı , yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği tatlı ürünü satışı yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

Kaynak: AA

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