Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi tatlıcılar denetlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi tatlıcılar denetlendi

04.07.2022 12:12
Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi tatlıcılar denetlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde tatlı satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde tatlı satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği tatlı ürünü satışı yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

Halk sağlığının korunması, vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarının sağlanması amacıyla Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde gerçekleştirilen denetimde, iş yerlerinin fiyat tarifesi, hijyen durumunu, gramaj- dara durumunu kontrol eden ekipler, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletme sahiplerine uyarıda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca denetimlerine 4 merkez ilçede ara vermeden devam edecek.

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Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi tatlıcılar denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi tatlıcılar denetlendi - Son Dakika
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