DİYARBAKIR - Modern oto sanayi sitesi yeni yılda hizmet verecek - Son Dakika

Diyarbakır'da yapımı sürdürülen 4. Oto Sanayi Sitesi'nin yeni yılın başında tamamlanması planlanıyor.

Diyarbakır 4. Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi kapsamında Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde 2018'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımına başlanan sitenin inşaatında sona yaklaşıldı. Sitenin 2021 yılının başında tamamlanması bekleniyor.

Yaklaşık 370 milyon liralık maliyetle 503 dönüm üzerinde kurulacak sanayi sitesinde 5 bin kişi istihdam edilecek. 814 iş yeri kapasitesine sahip modern oto sanayi merkezinde, 624'ü 150 metrekare ve 190'ı da 300 metrekare büyüklüğe sahip iki tip iş yeri bulunuyor. Sitede, idare binası, güvenlik, çarşı, banka, fırın, cami, halı saha, basketbol sahası, PTT ve lokanta da yer alıyor.

"Ülkemizde örnek bir sanayi sitesi olacak"

Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Muhsin Erdoğmuş, AA muhabirine, mevcut sanayi sitelerinin 1979'da kendilerine teslim edildiği ve o günün şartlarına göre modern bir yer olduğunu söyledi.

Kentin hızla büyümesinden kaynaklı gelinen noktada var olan sanayi sitelerinin ihtiyacı karşılayamadığını dile getiren Erdoğmuş, bu nedenle yeni oto sanayinin kurulması için yaptıkları girişimlerin karşılık bulduğunu söyledi.

Yeni oto sanayi ile eğitim, teknoloji, üretim, istihdam ve kurumsal bir yapı inşa etme amacında olduklarını aktaran Erdoğmuş, "Şuna inanıyorum ki burası rayına girdiği takdirde hem bölgede hem de ülkemizde örnek bir sanayi sitesi olacak. Mevcut sanayi sitelerinde gördüğümüz kötü görüntüler, haksız kazanç, komşuluk ilişkileri, ortak alanları gasp edenler, site yönetim planını devreye sokarak o tür sıkıntılar burada olmayacak." dedi.

Erdoğmuş, yeni sanayi sitesi projesinin hayata geçmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve TOKİ'ye gönülden şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Yeni siteyle ilgili bilgi veren Erdoğmuş, şunları kaydetti:

"Vaziyet planımızda 624'ü 150, 190'ı da 300 metrekare toplam 814 iş yerimiz var. Burada banka, PTT, idare binası, futbol ve basket sahaları, çarşı ve fırın mevcut. Yani tam teşekküllü bir sanayi sitesi kompleksi. Buraya yaklaşık 370 milyon liralık yatırım yapıldı. Bizi sevindiren TOKİ'nin böyle devası bir yeri 2-2 buçuk yılda yapması. Sanayi camiası olarak böyle bir tesisin kısa sürede bitmesi bizi sevindiriyor. Burayı bir marka haline getireceğimize inanıyorum. Burada 5 bin kişinin istihdam edileceğini düşünüyorum."

Önceki sitelerinde hırsızlık olaylarının meydana geldiğini belirten Erdoğmuş, şöyle konuştu:

"Burada 55 MOBESE var. Bunları Karacadağ Kalkınma Ajansının katkısı ve kendi imkanlarımızla kurduk. Gece ve gündüz çalışacak güvenlik görevlileriyle hırsızlığın sıfıra düşeceğine inanıyorum. Buraya gelen vatandaş ile buradaki usta rahat olacak. Buranın güvenli bir yaşam merkezi olacağına inanıyorum. Bölgemizde ve ülkemizde burası artık bir pilot bölge. Bizler yaşadığımız tecrübelerle bundan sonra kurulacak sitelere örnek olacağız. Bu kompleksin kentin lokomotifi olacağını düşünüyorum."

Yüklenici firmanın 2021'in başında inşaat işini bitirip siteyi TOKİ'ye devretmesini beklediklerini aktaran Erdoğmuş, "Gün sayıyoruz, heyecanlıyız. Bütün esnaflarımız ve kurumlarımızla heyecanla bekliyoruz. Yetkililerimizle önümüzdeki süreçte inşallah güzel bir açılış yapacağız." diye konuştu.

Esnaf memnun

Esnaflardan Sinan Sürel de yaklaşık 45 yıldır eski sanayi sitesinde oto tamirciliği yaptığını söyledi.

Yapımı süren yeni oto sanayinin inşaatının yakın bir zamanda biteceğini ifade eden Sürel, "Biz hala eski sistemle devam ediyoruz. Bu hem müşterilerimize hem de hizmetimize yansıyor. Müşterilerimize daha iyi uygun şartlarda hizmet vermek için yeni sanayinin yapılmasından çok mutluyuz. Gayemiz, temiz, daha düzgün, çevreye saygı duyan bir sanayiye sahip olmaktı, şimdi de ona sahip olacağız. İnşallah hepimiz için hayırlı olur." şeklinde konuştu.

Yetkililere teşekkür eden Sürel, "Böyle bir girişimde bulundular ve bunda da başarılı oldular. Sanayinin yapımında katkısı olduğu için TOKİ'ye, bizlere yardımcı olduğu için devletimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Esnaf Şenol Yandı ise 13 yıldır 1. Sanayi Sitesi'nde esnaf olduğunu belirtti.

Var olan sanayi sitelerinin artık kente küçük geldiğini ve kentin ihtiyacını karşılayamadığını ifade eden Yandı, bu nedenle kendilerinin de sunulması gereken hizmeti sunamadıklarını aktardı.

Yandı, "4. oto sanayi sitemiz bitmek üzere, yakında oraya geçeceğiz. Yeni siteye geçtiğimizde daha verimli bir hizmet sunacağız." dedi.