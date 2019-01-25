Diyarbakır'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi
58 dakika önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar Belediyesi tarafından düzenlenen muhtarlarla istişare toplantısına katıldı.
Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla
, Kayapınar
Belediyesi tarafından düzenlenen muhtarlarla istişare toplantısına katıldı.
Kayapınar Belediyesi tarafından muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal
, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç
ile Kayapınar ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları katıldı.
Toplantıda Milletvekili Bal
ile Kaymakam Koç konuşma yaptı. Daha sonra söz alan Başkan Atilla, hükümetimizin desteğiyle önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, "2 yılda bu mübarek şehre ve aziz milletimize hizmet için sosyal belediyecilikten şantiye belediyeciliğine, altyapıdan üst yapıya birçok alanda kısa zamanda gerçekleştirdiğimiz projelerle toplam 1 milyar 250 milyon yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımları yaparken siz değerli hemşehrilerimizin parasıyla yaptık; yani milletimizin parasını milletimize hizmet için harcadık ve bu hizmetleri belediyemizi 1 kuruş borçlandırmadan fen ve sanat kurallarına göre gerçekleştirdik" dedi.
Başkan Atilla tüm ilçelerde kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:57 Kaynak: İHA
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