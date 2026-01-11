Diyarbakır'da 'Öfke Evi' İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Diyarbakır'da 'Öfke Evi' İlgi Görüyor

11.01.2026 10:02
Diyarbakır'da açılan Öfke Evi, stres ve öfkelerini boşaltmak isteyenlere hizmet veriyor.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da vatandaşların öfkelerini kırıp dökerek boşalttığı "Öfke Evi" ilgi görüyor. Öfke Evi'nin sahibi Hamza Durmaz, "Birine patlayıp kalp kırmaktansa burada öfke boşaltılıyor, biz cana geleceğine mala gelsin diyenlerdeniz" derken, Toplum ve Ruh Sağlığı Derneği Başkan Yardımcısı Uzman Psikolojik Danışman Hayriye Müjde Erçetin, "Bilimsel çalışmalar bu tür öfke boşaltım alanlarının kalıcı ve işlevsel bir rahatlama sağladığını göstermiyor" dedi.

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde açılan "Öfke Evi", öfkesini kontrol etmekte zorlanan ya da stres atmak isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ses yalıtımı yapılan ve güvenlik kameralarıyla izlenen özel odalarda yurttaşlar, koruyucu ekipmanlar giyerek beyzbol sopasıyla cam, porselen ve çeşitli ev eşyalarını kırarak öfkelerini dışa vuruyor.

Öfke Evi'ni neden açtığını anlatan işletme sahibi Hamza Durmaz, "Burasını şöyle tanımlayayım; insan sıkıntılar, stresler, öfkeleri içine atıyor sürekli. Bir yerde birine patlamaktansa, kalbini kırmaktansa burayı açtım. Burada bütün o stresi, öfkeyi bir anda boşaltmak için" dedi.

Öfke evi fikrinin yurt dışındaki örneklerden ortaya çıktığını belirten Durmaz, "Bunu ben videolarda gördüm aslında. Amerika'da yaygın. Diyarbakır'da neden olmasın diye düşündüm" dedi.

"Diyarbakır biraz öfke problemi olan bir şehir"

Durmaz, Diyarbakır'da öfke probleminin yaygın olduğunu savunarak, "Bir de biliyorsunuz Diyarbakır biraz öfke problemi olan bir şehir. Kendim de dahil. Kendimde de hatta ilkini denedim, bu iş tutar dedim, devam ettim, açtım bu şekilde. Çok güzel rağbet var, çok güzel bir yoğunluk var" diye konuştu.

Öfke Evi'ne gelenlerin büyük bölümünün çiftler olduğunu belirten Durmaz, "İş yerinde patronuna kızgın olan, trafikte öfkeli olanlar geliyor ama genel anlamda çiftler çok geliyor" ifadelerini kullandı.

"Evde eşya kıracaklarına burada kırıyorlar"

Durmaz, çiftlerin birlikte odaya girdiğini ve birbirlerine zarar vermeden öfkelerini boşalttıklarını belirterek, "Biri o köşede, biri öbür köşede kırıp parçalayıp bağırıp çağırıp öfkelerini kusuyorlar bir nevi. Yani içlerinde biriktirmiyorlar" diye konuştu.

Öfke Evi'nde müşterilerin taleplerine göre farklı eşyaların da sağlandığını ifade eden Durmaz, "Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, gitar, saz, ne istiyorlarsa getiriyoruz" dedi.

Standart pakette araba camı, porselen tabaklar, cam şişeler ve küçük ev aletlerinin yer aldığını söyleyen Durmaz, yaklaşımını şu sözlerle özetledi:

"Biz 'Cana geleceğine mala gelsin' diyenlerdeniz. Bir öfke uğruna ömür boyu adliye kapılarında, cezaevi kapılarında beklemektense bir saatte bütün öfke boşalıyor."

Erçetin: "Bilimsel olarak kalıcı bir rahatlama sağladığı söylenemez"

Toplum ve Ruh Sağlığı Derneği Başkan Yardımcısı Uzman Psikolojik Danışman Hayriye Müjde Erçetin ise öfke evlerinin dünyada "rage room" adıyla yaygınlaştığını belirtti.

Erçetin, bu mekanların kökeninin Uzak Doğu'ya dayandığını aktararak, "Japonya ve Çin'de kuralların çok katı olması sebebiyle insanların bir duygusal katarsis yaşaması amacıyla ortaya çıktığını görüyoruz" dedi.

Ancak bilimsel çalışmaların bu mekanların uzun vadeli etkisine dair soru işaretleri barındırdığını vurgulayan Erçetin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2024 yılında yapılan bir metaanaliz çalışmasında yaklaşık 154 çalışma ve 10 binden fazla kişi incelenmiş. Bu çalışmalarda öfke evlerinin insanlarda kalıcı bir rahatlama ve işlevsel bir öfke boşalımı sağladığına dair güçlü bir bilimsel karşılık olmadığı görülüyor."

"Saldırganlığı normalleştirme riski taşıyor"

Öfkenin dışa vurum biçimlerine dikkat çeken Erçetin, öfkenin bastırılması, patlama şeklinde yaşanması ve sağlıklı şekilde ifade edilmesi olmak üzere üç temel biçimi olduğunu belirtti.

Öfke evlerinin daha çok "patlama" biçimine hizmet ettiğini ifade eden Erçetin, şunları söyledi:

"Bu durum, 'Öfkeliysem saldırganlaşmam normal' gibi bir ön kabule yol açabilir. Öfke sürekli şiddetle ilişkilendirilmeye başlanırsa bu bir risk teşkil eder."

Diyarbakır'da bu tür mekanlara olan ilginin kültürel ve sosyoekonomik nedenleri olduğunu söyleyen Erçetin, "Gücün ve öfkenin kültürel olarak kabul gördüğü bir yapı var. Siyasal, sosyal ve ekonomik sıkışmışlıklar da bu talebi artırıyor" dedi.

"Problem öfke değil, öfkenin kontrolsüzlüğü"

Öfkenin kötü bir duygu olmadığını vurgulayan Erçetin, asıl sorunun öfkenin kontrol edilememesi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli olan duyguyu fark etmek, tanımlamak ve tetikleyicileri bilmek. Nefes egzersizleri, gevşeme çalışmaları ve bilişsel davranışçı teknikler uzun vadede çok daha işlevsel sonuçlar veriyor."

Erçetin, öfke evlerinin anlık rahatlama sağlayabileceğini ancak kalıcı duygusal düzenleme sağlamadığını da sözlerine ekleyerek, "Öfke evleri kişilere fiziksel olarak yorarak geçici rahatlama sağlayabilir ama uzun süreli duygusal boşalımı ne yazık ki kolaylaştırmıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

