DİYARBAKIR'DA ÖLÜMLÜ SİLAHLI KAVGAYA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA ÖLÜMLÜ SİLAHLI KAVGAYA 1 TUTUKLAMA

26.05.2022 15:50

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 22 Mayıs günü Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Kıraathanede aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erhan Büyükkaya (42) kurtarılamadı.

ÖZEL EKİP İLÇEYE GİTTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nden bir ekip olayın ardından ilçeye gitti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışan ekip, caddedeki güvenlik kameralarından 2 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla Mahmut Doğan ve F.B.?yi yakalayıp, gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mahmut Doğan tutuklandı, F.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.Erhan Büyükkaya'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak gözyaşlarıyla toprağa verildi. Diğer yaralılarının hastanedeki tedavileri sürüyor. (DHA)

DİYARBAKIR'DA ÖLÜMLÜ SİLAHLI KAVGAYA 1 TUTUKLAMA
DİYARBAKIR'DA ÖLÜMLÜ SİLAHLI KAVGAYA 1 TUTUKLAMA
DİYARBAKIR'DA ÖLÜMLÜ SİLAHLI KAVGAYA 1 TUTUKLAMA
DİYARBAKIR'DA ÖLÜMLÜ SİLAHLI KAVGAYA 1 TUTUKLAMA

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA ÖLÜMLÜ SİLAHLI KAVGAYA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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