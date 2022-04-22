Diyarbakır'da Osmanlı ve Mevlevi motifleriyle bezenmiş tespihler sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Osmanlı ve Mevlevi motifleriyle bezenmiş tespihler sergileniyor

22.04.2022 14:52
Diyarbakır'da Osmanlı ve Mevlevi motifleriyle bezenmiş tespihler sergileniyor

Diyarbakır'da ince işçilikle uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan, Osmanlı ve Mevlevi motifleriyle bezenmiş tespihlerin yer aldığı sergi açıldı.

Diyarbakır'da ince işçilikle uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan, Osmanlı ve Mevlevi motifleriyle bezenmiş tespihlerin yer aldığı sergi açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının, "Fekiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu" çerçevesinde etkinlikleri sürüyor.

Tarihi Sur ilçesinde Ulu Cami içerisindeki Yazma Eser Kütüphanesi'nde açılışı gerçekleştirilen "La Havle Tespih Sergisi" Mahir Turaner'in koleksiyonundan oluşuyor.

Tespih sanatının en nadide örneklerinin bulunduğu sergide, farklı malzemelerden yapılmış tespihler sergileniyor.

Necef, fil, mamut dişi, Osmanlı kehribar, zarlar ve haçlardan yapılan ürünler, el işçiliği ve uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan motif ve nakış çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

Serginin açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, İslam sanatının en güzel örneklerinden tespihin şükür ve sabrın nişanesi olduğunu söyledi.

Tespih hediye etmenin dostluğu güçlendiren etkisinden bahseden Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır'da yaşayan, Türkiye'nin en önemli tespih koleksiyonerlerinden Mahir Turaner'in koleksiyonunda bulunan nadide eserlerden oluşan tespih sergisini açacağız. İnşallah bunu her sene ramazan ayının son haftasında geleneksel hale getiririz. Çünkü Diyarbakır'ın gerçekten çok önemli bir tespih kültürü var. Diyarbakır'da geçmişten bugüne taşıdığımız önemli değerlerimizden tespih sanatıyla ilgili var olan değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak için bu ve benzeri etkinliklerimiz devam edecek."

Karaloğlu, vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.

Daha sonra Karaloğlu, Turaner, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Turaner, Vali Karaloğlu ve beraberindekilere tespihler hakkında bilgi verdi.

Sergi, 7 Mayıs'a kadar açık kalacak.

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu: '45 yıldır bu terör örgütü ve terör örgütü silsilesi bize çok bedel ve maliyet ödetti' İçişleri Bakanı Soylu: '45 yıldır bu terör örgütü ve terör örgütü silsilesi bize çok bedel ve maliyet ödetti' İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da gençlerle buluştu İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da gençlerle buluştu

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Osmanlı, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Osmanlı ve Mevlevi motifleriyle bezenmiş tespihler sergileniyor - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabında 2,5 milyon takipçiye ulaştı!
14:46 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması: Dört bakanlık olarak üzerinde çalışıyoruz
14:44 Karadeniz'de belirsiz kuş ölümleri halkı telaşlandırdı: Sahiller ölü kuşlarla doldu
14:38 Evi küle döndü: Hem şaşırdı hem görüntüledi
14:37 Beşiktaş'tan atak geldi! Galatasaray'la görüşmeleri devam eden Burak Yılmaz'a şaşırtan telefon
14:32 Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular
14:17 Erdoğan'dan, Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi
13:32 Seren Serengil'den Hakan Sabancı'ya "dost" tavsiyesi: Şeyma Subaşı'na dikkat et hamile kalmasın
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
13:55 Daha önce 'eskort' demişti, şimdi telefon hacklenme iddiası gündeme geldi: Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin arasında resmen savaş var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 14:59:56. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Osmanlı ve Mevlevi motifleriyle bezenmiş tespihler sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement