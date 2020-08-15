DİYARBAKIR'DA OTURAK KÜLTÜRÜ SÜRDÜRÜLÜYOR - Son Dakika

DİYARBAKIR'da geçmişi yüzyıllara dayanan ve yöre halk tarafından 'kürsü' olarak adlandırılan iplere bağlı oturak kültüründen vazgeçilmiyor. Oturma bölümü iplerle bağlı kürsüler, kentte hala rağbet görüyor. Lüks kafeterya ve çay bahçeleri sayısı artsa da birçok Diyarbakırlı, dinlenmek ve çay içmek için kürsülerin olduğu mekanları tercih ediyor.

Türkiye'de çayın en çok tüketildiği illerin başında gelen Diyarbakır'da vatandaşlar, çayı, kürsü diye tabir edilen oturakta içmeyi tercih ediyor. Sur içindeki tarihi marangozcular çarşısında üretilen ve geçmişi yüzyıllara dayanan bu kürsüler, aynı zamanda Türkiye'nin farklı bölgelerine siparişlerle gönderiliyor. Lüks kafeterya ve çay bahçeleri sayısındaki artışa rağmen birçok Diyarbakırlı, dinlenmek ve çay içmek için kürsülerin olduğu mekanlardan vazgeçmiyor. Çay ocağında elinde gazetesiyle oturduğu kürsüde çay içen Mehmet Erdoğan, İstanbul'a yerleşmiş bir Diyarbakırlı. Diyarbakır'a her geldiğinde kürsü ve çayın lezzetinden dolayı oturduğu bu mekanı tercih ettiğini söyleyen Erdoğan, "İstanbul'da oturuyorum, Diyarbakır'a her gelişimde buraya uğruyorum ve buranın çayını içiyorum. Koltuğu sevmiyorum, kürsü rahattır. Kürsüler bizim kültürümüzdür, ta Osmanlı'dan bu zamana var olan bir kültür. Eskilerden beri herkes kürsü sohbeti ederdi, çayını içerdi, eski kültürümüz olan bu kürsü kültürü çok güzel" dedi.

'DİYARBAKIR'IN FABRİKALARI ÇAY OCALARI VE KAHVEHANELERDİR'

Bu mekanların bir başka müdavimi Bedran Kan ise kürsünün Diyarbakır kültürünün bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Genelde sevdiğim bir mekandır, çayı lezzetlidir, kürsü bizim kültürümüzdür. Kürsüde oturmayı seviyorum, o yüzden bu çay ocağına gelip oturuyorum" diye konuştu.

Çay ocağı işletmecisi Saim Altun ise, çay kültürünün Diyarbakır'ın olmazsa olmazları arasında olduğunu belirterek, gelen müşterilerin kürsülerde rahat ettiğini belirtip, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da çay kültürü olmazsa olmazlarımızdan biridir. Çay ocaklarımıza geliyorlar, oturuyorlar rahat ediyorlar. Diyarbakır'ın fabrikaları çay ocakları ve kahvehaneleridir. İnsanlarımız geliyor dinleniyor. Rahat ettikleri yerlerdir. Çay ocaklarındaki bu kürsülerde insanlar rahat ediyor. Diyarbakır'ın kürsü kültürü olmazsa olmazlarımızdandır. Bizim çayımız farklıdır. Barut çay veriyoruz. Kaçak çayımızdır tercih ediliyor. İnsanlarımız gelip içiyorlar, memnun kalıyorlar."