Diyarbakır'da parklarda eskiyen oyun grupları yenilendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da parklarda eskiyen oyun grupları yenilendi

20.06.2022 10:06
Diyarbakır'da parklarda eskiyen oyun grupları yenilendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki parklarda eskiyen oyun gruplarını yeniledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki parklarda eskiyen oyun gruplarını yeniledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla il genelindeki park ve yeşil alanlarda ailelerin ve çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak ortam hazırlanıyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yetki alanındaki 33 parkta gece ve gündüz temizlik, bakım ve sulama çalışmalarını sürdürürken, çocuklar için parklara 140 kaydıraklı çocuk oyun grubu, 125 tahterevalli, 100 salıncak, 38 ip tırmanma, 25 döner kase, 12 halat salıncak, 10 ipli parkur, 3 dönen sarkaç ve 150 fitness aleti yerleştirdi.

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Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da parklarda eskiyen oyun grupları yenilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da parklarda eskiyen oyun grupları yenilendi - Son Dakika
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