Üye Girişi
Son dakika haber: Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı

08.11.2021 12:34

Son dakika habere göre Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca ve bu...

Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 7 adet şarjör ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde elinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduran şahısları bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Kayapınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde icra edilen operasyon başarıyla tamamlandı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu operasyonda yapılan araç aramasında; 5 adet 7.65 milimetre çapında, 2 adet 9 milimetre çapında olmak üzere toplam 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet şarjör ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tabanca ve şarjörlere el konulmuş, yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Son dakika haber: Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı
Son dakika haber: Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı
Son dakika haber: Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı
Son dakika haber: Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor 12:44 30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu 12:39 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var 12:17 Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi 12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı 11:51 Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor 11:40 Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor
Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı 11:19 Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü 10:43 Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü

Son Dakika Haberleri
12:43 30 metrekarelik dükkanda dünyaya soba ihraç ediyor
12:41 Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz
12:39 16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu
12:34 Son dakika magazin haberleri! 08.11.2021
12:16 Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var
12:12 Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak
12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi
12:02 Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor
11:52 Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak
11:51 Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı
G.Saray'ın paraları havaya uçuyor! Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira G.Saray'ın paraları havaya uçuyor! Aytaç Kara'ya 45 dakika için 6 milyon lira         
13:03
Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Atıf Khan: E-devlet sistemini ülkemize getirmek için Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz         
12:41
Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı         
12:18
Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak         
12:12
Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor         
12:02
Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler         
11:51
Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu         
11:30
Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı         
10:45
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen Prof. Dr. Tutkun'dan sis olarak görülen "smog"la ilgili korkutan uyarı: Kronik hastalarda erken ölümlere yol açabilir         
07:29
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 13:18:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement