Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde "TARSİM" toplantısı yapıldı.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüyle ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır ve bağlı ilçelerde toplantılar gerçekleştirdi.



TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Serdal Doğan ve kıdemli uzman Muharrem Ünal, düzenlenen toplantıda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2020 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarına ilişkin bilgi verdi.



Devlet destekli tarım sigortasına olan ilginin her geçen gün arttığını belirten TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürü Doğan, "Tarımda doğal riskler bitkisel ve hayvansal üretimde önemli derecede ekonomik kayıplara sebep olabilmekte, Tarım Sigortaları Kanunu doğrultusunda ortaya koyulan sigorta uygulamalarıyla, doğal riskler karşısında oluşan mağduriyetler giderilmektedir. Devlet desteği nedeniyle ilimizde sigortalanan alan ve hayvan sayısında her geçen yıl artış olmaktadır." dedi.