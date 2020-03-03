Diyarbakır'da Terapötik Aferez Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Terapötik Aferez Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da Terapötik Aferez Merkezi hizmete açıldı

6 saat önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Terapötik Aferez Merkezi hizmet vermeye başladı.

Diyarbakır'da Terapötik Aferez Merkezi hizmete açıldı, System.String[]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Terapötik Aferez Merkezi hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Aziz Alper Biten açılışta yaptığı konuşmada, kentte böyle bir merkezin önemine işaret etti.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ise merkezin faaliyete girmesiyle bölgede önemli bir eksiğin giderildiğini belirterek, "Terapötik Aferez Merkezi, kök hücre işlemleri ve hücresel tedaviler için de zorunlu ve gerekli bir ünitedir. Önümüzdeki dönemde kemik iliği nakil merkezi açılması da planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Cengiz Demir de merkezin hematoloji, onkoloji, nöroloji gibi birçok bilim dalında uygulama alanı olan bir tedavi yöntemi olduğunu aktararak, "Merkezle, geniş bir alana hizmet verecek olmamız bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu merkezin yanı sıra ikinci aşamada açmak için çalışmalarına başladığımız hizmet ünitemiz kemik iliği nakil merkezi olacaktır." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı, Gazi Yaşargil, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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