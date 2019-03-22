Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Toprağa Gömülü PKK'ya Ait Silah ve Mühimmat Bulundu

Diyarbakır'da Toprağa Gömülü PKK'ya Ait Silah ve Mühimmat Bulundu

1 saat önce

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'da Toprağa Gömülü PKK'ya Ait Silah ve Mühimmat Bulundu, System.String[]
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Silvan, Hazro ve Kulp ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 19 Mart'ta jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla başlatılan "Bayrak-119 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen-02 Operasyonu" dün tamamlandı.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 4 kış sığınağı ile silah mevzisi kullanılamaz hale getirildi.

Sığınaklar ile arazideki aramalarda toprağa gömülü 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 220 fişek, 4 boş kovan, roketatar mühimmatı, 2 tüp ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyon bölgesinde 174 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 36 araç arandı. 4 kişi, Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:49 Kaynak: AA

Diyarbakır, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da Nevruz Ateşi Yakıldı Türkiye Tarihinde Bir İlk! Diyarbakır'da 3 Bin 500 Metre Derinlikten Petrol Çıkarıldı Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar Down Sendromlu Çocukları ve Ailelerini Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 4'ü Ağır 28 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 12:08:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Toprağa Gömülü PKK'ya Ait Silah ve Mühimmat Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]