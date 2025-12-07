Diyarbakır\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Diyarbakır'da pikap, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ergani ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen pikap, seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR