Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

07.12.2025 14:52
Ergani'de pikap, tıra çarptı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da pikap, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ergani ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen pikap, seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

