Diyarbakır'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi

10.06.2022 14:16
Diyarbakır'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi

Diyarbakır Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesince, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.

Diyarbakır Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesince, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.

Merkez Kayapınar ilçesinde Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenciler yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nda öğrencilerin projeleri sergilendi.

Okul Müdürü Mehmet Zekeriya Erdem, fuarı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

TÜBİTAK'ın projelerini sürekli kabul ettiğini bildiren Erdem, bilim yarışmasında Türkiye 2. olduklarını aktardı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada "Değerleri Kodluyorum Projesi"nde de Türkiye 1. olduklarını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Amacımız çocuklarımızı bilimle ve teknikle buluşturabilmek. Okullarda insanı doğayla, bilimle buluşturuyoruz. Öğrencilerimizin ufkunu açabilmek ve memlekete faydalı nesiller yetiştirmek istiyoruz. Fuarda öğrencilerimizin başarılı çalışmalarını sergiliyoruz. Öğrencilerimiz bu heyecanlarına bizleri de ortak ediyorlar. İmam hatiplerde böyle projelerin varlığı kalitelerini artırıyor. Bunu sürekli geliştireceğiz."

Öğrencilerden Meryem Yağmur Aktay da, küresel ısınmayla ilgili farkındalık oluşturabilmek için proje geliştirdiklerini ifade etti.

Aktay, "Amacımız küresel ısınmaya dikkat çekmek ve insanlarda farkındalık oluşturabilmektir. Öncelikle kendi okulumuzdan başlayarak projemizi yaymaya ve sonra da geliştirerek küresel ısınmaya ilişkin farkındalık yaratmak istiyoruz." dedi.

Hacer Yıldız ise, "Değerleri Kodluyorum Projesinde Türkiye 1. olduk. Projemizin amacı genç ve lise çağındaki öğrencilere değerlerimizi hatırlatmaktır. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti Akdeniz Belediye Meclisinden Gaziantep'e 'evet', Diyarbakır'a 'hayır' Akdeniz Belediye Meclisinden Gaziantep'e 'evet', Diyarbakır'a 'hayır'
Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:12 Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla mahkemeye çıkan Murat Övüç, savunma yaptı: Bu ülkede çok kişiye yardım ettim
14:12 YÖK'ten açıklama: 2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak
14:01 Erdoğan'ı görünce konvoyun önüne atladı: Oğlumun düğünü var, davetiye verdim
13:48 Karadeniz'de bulunan doğal gaz için borular döşenmeye başlandı!
13:32 İstanbul'da daire sahiplerinin "Asansör" oyunu! Daha yüksek kiraya vermek için tamir ettirmiyorlar
13:20 Milli futbolcu Ozan Kabak Türkiye'ye geri mi dönüyor? Süper Lig ekibinden büyük transfer hamlesi
12:59 Kadıköy metrosunda bıçak çeken ve 18 yıl hapisle yargılanan saldırgan tahliye edildi
12:40 Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi
12:18 AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 14:21:11. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement