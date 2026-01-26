Diyarbakır\'da Yarıyıl Tatilinde Eğlenceli Etkinlikler

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gençlik merkezlerinde öğrenciler, düzenlenen etkinlik ve atölye çalışmalarıyla yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli geçiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Kış Kulübü" etkinlikleri kapsamında Diyarbakır genelinde bulunan 11 gençlik merkezinde, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler için sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Farklı yaş gruplarına yönelik düzenlenen atölye çalışmaları ve etkinliklerle çocuklar yeteneklerini keşfediyor, tatillerini eğitici ve eğlenceli şekilde değerlendirme imkanı buluyor.

Kent genelinde yürütülen programla 9-12 ve 13-15 yaş grubundaki çocuklar için hazırlanan atölye ve etkinliklerle, öğrencilerin tatil sürecini sadece dinlenme değil, aynı zamanda bir gelişim süreci olarak değerlendirmeleri hedefleniyor.

Gençlik merkezlerinde öğrenciler sportif faaliyetler ile akıl ve zeka oyunları, drama ve tiyatro çalışmaları, halk oyunları, el sanatları ve teknoloji atölyeleri gibi birçok alanda yapılan etkinliklere katılıyor.

Çocuklar tüm etkinliklerden ücretsiz yararlanıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, AA muhabirine, gençlik merkezlerinde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yıl boyunca sürdüğünü söyledi.

Yaz kış demeden atölye çalışmalarına devam ettiklerini belirten Öztekin, şunları kaydetti:

"Seramikten yüz boyamaya, teknoloji atölyelerinden dene-yap çalışmalarına kadar etkinliklerimiz sürüyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hem çağın gerekliliklerine uyum sağlamasını hem de kültür ve sanatla iç içe büyümesini amaçlıyoruz."

Yarıyıl tatilinde çocukların güvenli ve kaliteli ortamlarda zaman geçirmesinin önemine değinen Öztekin, tatilde çocukların evde sıkılmasını istemediklerini anlattı.

"Çocuklarımızın sürekli telefon ve teknolojiyle vakit geçirmelerini azaltmak için etkinliklerimizi artırdık. Çocuklarımız merkezlerimize geliyor ve gün boyu farklı faaliyetlerle zaman geçiriyor. Aynı zamanda bağımlılıkla da mücadele ediyoruz." ifadelerini kullanan Öztekin, tüm etkinliklerden çocukların ücretsiz yararlandığını bildirdi.

"Bağımlılıkla mücadelede gençlik merkezlerimiz önemli bir rol üstleniyor"

Yenişehir Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Yener Yılmaz da Gençlik Kış Kulübü kapsamında öğrencilere hizmet vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Öğrencileri, yarıyıl tatilini daha aktif geçirebilmeleri ve ekran bağımlılığından uzaklaşabilmeleri için merkezlere davet eden Yılmaz, merkezde birçok alanda eğitim verdiklerini bildirdi.

Yılmaz, "Bağımlılıkla mücadelede gençlik merkezlerimiz önemli bir rol üstleniyor. Gençleri bağımlılık oluşturan alanlardan uzaklaştırıp sosyo-kültürel etkinliklerle hayata hazırlıyoruz." diye konuştu.

"Arkadaşlarımla güzel zaman geçiriyorum"

Etkinliklere katılan öğrencilerden Büşra Gür (14) ise Gençlik Kış Kulübü'nde keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi.

Gür, "Burada sevdiğim insanlarla birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Çok eğlenceli bir ortam var. Evde boş vakit geçirmek yerine burada sosyalleşiyorum, arkadaşlarımla güzel zaman geçiriyorum. Aynı zamanda kültürel açıdan da kendimi geliştiriyorum." dedi.

İlanur Ekin (11) de arkadaşları aracılığıyla gençlik merkeziyle tanıştığını, merkezdeki faaliyetlerden büyük keyif aldığını belirtti.

Yarıyıl tatilini verimli değerlendirmek istediğini anlatan Ekin, şunları kaydetti:

"Boş oturmak yerine buraya gelmeyi tercih ettim. Arkadaşlarımızla çok keyifli vakit geçiriyoruz. Öğretmenlerimiz çok iyi, yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. Öğrendiğim bilgiler beni geliştiriyor. Yaz tatilinde de buraya gelmeyi düşünüyorum. Evde telefon ve tabletle vakit geçirmektense burada vakit geçirmek bana daha iyi geliyor."