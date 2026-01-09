Diyarbakır'da Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti

Diyarbakır\'da Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti
09.01.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylere sağlık ve bakım hizmetleri sağlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylere yönelik evde bakım hizmetini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Sağlık kontrolünden kişisel bakıma, ev temizliğinden tıbbi malzeme desteğine kadar birçok alanda hizmet veren ekipler, bu kapsamda 503 ev temizliği yaptı, 614 sağlık ve 223 kişisel bakım hizmeti sundu, 214 kişiye de medikal malzeme desteğinde bulundu.

Ekipler, tansiyon ve nabız ölçümü, şeker ve ateş takibi yaparak yaşlı bireylerin sağlık durumlarını düzenli olarak kontrol ediyor.

Hasta olan vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli desteği sağlayan ekipler, haftada 2 seans olmak üzere aylık 16 seans fizyoterapi hizmeti de sunuyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:41
Helal olsun sana Kenan Juventus’ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:52:07. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yaşlılara Evde Bakım Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.