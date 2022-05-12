Diyarbakır'da yeni bulvar ve bağlantı yolları yapılıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da yeni bulvar ve bağlantı yolları yapılıyor

12.05.2022 13:34
Diyarbakır'da yeni bulvar ve bağlantı yolları yapılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için yeni bulvar ve bağlantı yolları inşa ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için yeni bulvar ve bağlantı yolları inşa ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, trafik akışının daha sağlıklı olması için Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde yeni bulvar ve bağlantı yolları çalışmalarına başladı.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesine bağlı Mesut Yılmaz Caddesi ile Necmettin Erbakan Bulvarını birbirine bağlayan imar yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Uzunluğu 2 bin 180, genişliği ise 30 metre olan yolda sürdürülen çalışmalar kapsamında, 65 bin metreküp kazı 45 bin metreküp dolgu, 54 bin ton alt temel ve temel, 13 bin ton binder, 12 bin metrekare parke döşeme, 4 bin 500 metre bordür imalatı yapılacak.

Yenişehir ilçesi Üçkuyu TOKİ bölgesinde Pasur Caddesini Şeyh Sait Bulvarına bağlayan 50 metre genişliğindeki bulvarın 1,2 kilometresinde çalışma sürerken, yol yapım çalışmaları sırasında açılmamış 600 metrelik kısım açıldı.

Ekipler ayrıca Üçkuyu TOKİ'ye giden Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda vatandaşların ulaşım konforunu artırmak için yol genişletme çalışmaları yapıyor.

Cadde ve bulvarlarda yağmur suyu, alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması ile standartlara uygun hale gelen yollar trafiğe açılacak.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Koordinasyon Daire Başkanlığı, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da yeni bulvar ve bağlantı yolları yapılıyor - Son Dakika


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