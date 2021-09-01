Diyarbakır Hipodromu gece yarışları için ışıklandırıldı - Son Dakika

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Diyarbakır Hipodromunda gece yarışları için ışıklandırma sistemi yapıldı.

TJK tarafından yapılan açıklamada, ilk resmi yarışların 2009'da yapıldığı Diyarbakır Hipodromunun, bu yıl inşa edilen aydınlatma sistemi ve enerji tesisleriyle birlikte Türkiye'de gece yarışlarının düzenlendiği 7. hipodrom olacağı bildirildi.

Bugün saat 18.00'deki açılış töreniyle başlayacak olan sezonda Diyarbakır Hipodromunun, toplam 25 yarış gününe ev sahipliği yapacağı kaydedilen açıklamada, bu süreçte düzenlenmesi planlanan 168 koşunun 85'inin Arap atlarına, 83'ünün de İngiliz atlarına mahsus olacağı belirtildi.

Hipodromda yeni sezon hazırlıkları kapsamında kum yarış pistinin üst malzemesinin revize edilerek yerine yıkanmış elenmiş doğal dere kumu serildiği, kamera kayıt ve görüntüleme sisteminin alt yapısının tamamıyla yenilenerek analog sistemden IP sisteme geçildiğine dikkati çekilen açıklamada, mevcut 3 kamera kulesinin düzenlenerek gece yarışlarına uygun konumlandırıldığı ve Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ekiplerince ambulans yolu alt yapısının güçlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Alt Yapı Başkanlığınca, ana yoldan hipodrom içine kadar devam eden yolun yeniden düzenlenmesi için sıcak asfalt, kaldırım ve aydınlatma çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.