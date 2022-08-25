Engelsiz Yaşam Merkezi'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesine bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla özel gereksinimli bireylere yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

Seminerde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliğinde görevli eğitici rehberler sunum yaptı.

Sunum yapan rehberler, "Benim çocuğum yapmaz" anlayışının yanlış olduğunu belirterek, proje kapsamında bu yılın 8 ayında 5 bin 760 özel güvenlik görevlisine, 1248 kamu görevlisine ve 5 bin 66 anne olmak üzere toplamda 10 bin 236 kişiye bu konuda eğitim verdiklerini aktardı.

Rehberler, "UYUMA" uygulaması vasıtasıyla kimlik bilgileri paylaşılmadan narkotik suçlara yönelik bilgilendirmede de bulundu.

Seminerin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, madde bağımlılığının zararları ve madde bağımlılığıyla ilgili destek alınabilecek kurumlarla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.