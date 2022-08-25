Engelsiz Yaşam Merkezi'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

25.08.2022 14:18
Engelsiz Yaşam Merkezi'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesine bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla özel gereksinimli bireylere yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesine bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla özel gereksinimli bireylere yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

Seminerde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliğinde görevli eğitici rehberler sunum yaptı.

Sunum yapan rehberler, "Benim çocuğum yapmaz" anlayışının yanlış olduğunu belirterek, proje kapsamında bu yılın 8 ayında 5 bin 760 özel güvenlik görevlisine, 1248 kamu görevlisine ve 5 bin 66 anne olmak üzere toplamda 10 bin 236 kişiye bu konuda eğitim verdiklerini aktardı.

Rehberler, "UYUMA" uygulaması vasıtasıyla kimlik bilgileri paylaşılmadan narkotik suçlara yönelik bilgilendirmede de bulundu.

Seminerin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, madde bağımlılığının zararları ve madde bağımlılığıyla ilgili destek alınabilecek kurumlarla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulan çocuk çıkartıldı Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulan çocuk çıkartıldı Yenişehir Belediyesinin desteğiyle YKS'ye hazırlanan 200 öğrenci başarı sağladı Yenişehir Belediyesinin desteğiyle YKS'ye hazırlanan 200 öğrenci başarı sağladı
Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Diyarbakır Yenişehir, Diyarbakır, Yenişehir, Narkotik, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:50 Babasının kaza geçirdiğini öğrenen İdo, soluğu hastanede aldı
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 20:17:38. #1.13#
SON DAKİKA: Engelsiz Yaşam Merkezi'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement