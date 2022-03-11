Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 269'a çıktı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 921 gündür evlat nöbeti tutan aile sayısı 269'a çıktı. 8 yıl önce 22 yaşındayken dağa götürülen kızı Dilber için Muş'un Varto ilçesinden gelerek eyleme katılan Refika Doğan, kızını almadan gitmeyeceğini söyledi.

?Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 921 gündür sürdürülen nöbette; şu ana kadar 35 aile çocuklarına kavuştu. Eylemin 921'inci gününde, 2014 yılında dağa götürülen kızı Dilber için Muş'un Varto ilçesinden gelen Refika Doğan ile birlikte aile sayısı 269'a çıktı. Evlat nöbetindeki aileler tarafından karşılandıktan sonra gazetecilere Kürtçe açıklama yapan Refika Doğan, "Benim kızım 2014 yılında HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldü. 8 senedir kızımdan haber alamıyorum. Kızım dönene kadar burada eylemime devam edeceğim. Kızım eğer beni görüyor veya duyuyorsan baban şeker hastası olduğu için ben geldim. Bir fırsatını bul ve askerimize, polisimize veya peşmergelere teslim ol. Gel, devletine sığın kızım. Devletin adaleti büyüktür. herhangi bir ceza almayacaksın. Sen gelene kadar buradan ayrılmayacağım" dedi.