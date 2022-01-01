2022 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Zeynep Özer'in oğlu Yağız Efe saat 00.02'de, Necla Deveboynu'nun kızı Beyza da saat 00.06'da dünyaya geldi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yasemin Aboalhasan, yeni yılın ilk bebeklerinin sağlıklı olduğunu söyledi.
Çiftleri kutlayan Aboalhasan, "Yağız Efe 3 kilo, Beyza ise 3,5 kilo ağırlığında yılının ilk bebekleri dünyaya geldi. Yeni yılın tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu da hastaneye gelerek yeni yılın ilk bebeklerine çeyrek altın taktı.
Kaynak: AA
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