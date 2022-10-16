Diyarbakır haberi! Bağlar Belediyesince açılan merkezde üniversiteye hazırlanan 200 kişiye ücretsiz eğitim

Diyarbakır Bağlar Belediyesince açılan ve ücretsiz eğitim verilen merkeze bu yıl üniversiteye hazırlanan 200 kişi kayıt yaptırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, teknolojik imkanlarla donatılan sınıflarda, projeksiyon teknolojisi kullanılarak üniversite adaylarına verilen dersler görsel olanaklarla destekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, teknolojik imkanların kullanıldığı sınıflarda eğitimde kaliteyi yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bağlar Belediyesi olarak 2019 yılında üniversite adaylarına yönelik açtıkları TYT ve AYT kurslarında 2022-2023 döneminde 200 öğrencinin kayıt yaptırdığını ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Kurstaki imkanlardan yararlanmak için kayıt yapan öğrenci sayımız 4 yılda 880'e ulaştı. Kursa katılan öğrenciler 10 sınıfta haftanın 5 günü düzenli olarak eğitim alıyor. Proje ortağımız olan Bağlar Halk Eğitim Müdürlüğü alanında uzman 20 öğretmen ile destek veriyor. Projeksiyon teknolojisi kullanılarak verilen eğitimler öğrencilerin verimliliğini ve eğitimin kalitesini artırıyor. Geride kalan 3 yılda üniversiteye yerleşme konusunda yüzde 80 oranında başarı sağlandı, Bu yıl çıtayı daha da yükselttik."