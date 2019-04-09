Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Havalimanı'nda Bakım Nedeniyle 2 Gün Uçak Seferi Yapılmayacak

Diyarbakır Havalimanı'nda Bakım Nedeniyle 2 Gün Uçak Seferi Yapılmayacak

1 saat önce

Diyarbakır Havalimanı'nda bakım nedeniyle 2 gün uçak seferi yapılmayacakDiyarbakır Havalimanı, ana pistte yapılacak teknik bakım nedeniyle 16-17 Nisan tarihlerinde uçuşa kapatıldı.

Diyarbakır Havalimanı'nda bakım nedeniyle 2 gün uçak seferi yapılmayacak

Diyarbakır Havalimanı, ana pistte yapılacak teknik bakım nedeniyle 16-17 Nisan tarihlerinde uçuşa kapatıldı. Havalimanında 12 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında ise günde 5 saat hizmet verilemeyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır Havalimanı'nda 12 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında, saat 11.30 ile 16.30 arasında ana pistte bakım çalışması yapılacak. Diyarbakır Valiliği, havalimanında yapılacak çalışmalar nedeniyle belirtilen tarihlerde her gün 5 saat süreyle hizmet verilemeyeceğini, 16-17 Nisan tarihlerinde ise uçak seferlerinin yapılamayacağını açıkladı.

Bu arada, söz konusu tarih ve saatler arasında seferleri bulunan havayolu şirketlerinin, sefer saatlerini güncelledikleri belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:42 Kaynak: DHA
Diyarbakır Havalimanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür Son Dakika! Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 18:10:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Havalimanı'nda Bakım Nedeniyle 2 Gün Uçak Seferi Yapılmayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]