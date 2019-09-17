Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi'ne kayyum atandı
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Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi'ne kayyum atandı

26 dakika önce

- Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi'ne kayyum atandıDİYARBAKIR - Dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan HDP'li Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine, Kaymakam Mustafa Gözlet belediyeye kayyum olarak atandı.

- Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi'ne kayyum atandı

DİYARBAKIR - Dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan HDP'li Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine, Kaymakam Mustafa Gözlet belediyeye kayyum olarak atandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın, Ağaçkorur Mahallesinde 7 vatandaşın şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçları nedeni ile tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak suçları kapsamında hakkında devam eden 5 ayrı soruşturma ve 1 kovuşturma ile 12 Eylül 2019 tarihinde Ağaçkorur Mahallesinde 7 vatandaşımızın şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçlarını esas olarak başlattığı soruşturma sürecinde Kulp Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül 2019 tarihli kararı ile tutuklanmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 16 Eylül 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet Kulp Belediye Başkan Vekili olarak Valiliğimizce görevlendirilmiştir" denildi.

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi'ne kayyum atandı

Mehmet Fatih Taş, Mustafa Gözlet, Diyarbakır, Kulp, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
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