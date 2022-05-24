Diyarbakır'ın lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

24.05.2022 14:27
Diyarbakır'ın lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

Diyarbakır'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin geleneksel lezzetleri sunuldu.

Diyarbakır'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin geleneksel lezzetleri sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, " Mezopotamya'nın bereketli topraklarında şekillenen Diyarbakır mutfağı" tanıtım programı bir otelde yapıldı.

Vali Ali İhsan Su, programda yaptığı konuşmada, 12 bin yıllık geçmişe sahip Diyarbakır'ın, varlık gösteren kültürlerin izini taşıdığını ve bunun sonucunda çok zengin bir gastronomi oluştuğunu söyledi.

Acısıyla, ekşisiyle, tatlısıyla, tuzlusuyla birçok lezzeti barındıran Diyarbakır mutfağının en önemli özelliklerinden birinin israfa karşı olması olduğunu kaydeden Su, şöyle konuştu:

"Yemeklerimiz tescil edilmiş, coğrafi işareti alınmış ürünler. UNESCO gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı ulusal listeye kabul edilmiş bir iliz. Öncelikle coğrafi işaret alan ürünlerimizi çoğaltmaya çalışacağız. İkincisi de coğrafi işaret aldığımız ürünlerimizi uluslararasında da tescillememiz lazım."

Gastronominin, turizm konusunda da kente çok ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Su, hazırlanan lezzetlerin, yapımından sunumuna kadar emek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hazırlanan yemek, meze, içecek ve tatlılar misafirlere ikram edildi.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Turizm, Türk, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın lezzetleri 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı - Son Dakika


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