Diyarbakır'ın Nüfusu Arttı

Diyarbakır
'ın nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 32 bin 495 kişi artarak 1 milyon 732 bin 396'a yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları"na göre, 2017 yılında 1 milyon 699 bin 901 kişi olan Diyarbakır'ın nüfusu 32 bin 495 kişi arttı.
Cinsiyete göre verilerde erkek ile kadın nüfusu arasındaki fark 18 bin 540 kişi oldu. Toplamda erkek nüfus 875 bin 468, kadın nüfus 856 bin 928 olarak kaydedildi.
Buna göre Diyarbakır nüfusunun yüzde 50,6'sını erkekler, yüzde 49,4'ünü kadınlar oluşturdu.
En fazla artış Kayapınar
ilçesinde yaşandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi en fazla nüfus artışının yaşandığı yer oldu. 2017 yılında 342 bin 977 kişi olan ilçe nüfusu, 2018 yılında 19 bin 430 kişi artarak 362 bin 407 kişiye ulaştı. Merkez
ilçelerden Bağlar
'ın nüfusu 388 bin 387, Yenişehir
'in nüfusu ise 206 bin 793 kişi oldu.
Terör örgütü PKK
'nın saldırılarından dolayı birçok kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı merkez Sur
ilçesinde ise nüfus geçen yıla göre bin 141 kişiden 112 bin 306'a düştü.
2 ilçede nüfus azaldı Çermik
50 bin 812, Dicle
38 bin 220 kişi ile düşüşün yaşandığı ilçeler olurken, Kocaköy
ilçesinde nüfus 4 kişi artarak 16 bin 679 kişiye yükseldi.
Diğer ilçelerde ise istatistikler şöyle:
"Bismil
117 bin 674, Çınar
74 bin 207, Çüngüş
11 bin 927, Eğil
23 bin 369, Ergani
130 bin 105, Hani
33 bin 100, Hazro
16 bin 935, Kulp
36 bin 640, Lice
26 bin 163, Silvan
86 bin 672."