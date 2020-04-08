Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur'a araç girişi kısıtlaması - Son Dakika
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Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur'a araç girişi kısıtlaması

6 saat önce

Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur'a araç girişi kısıtlamasıDİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkez Sur ilçesine araç girişleri, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında yasaklandı.

Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur'a araç girişi kısıtlaması

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkez Sur ilçesine araç girişleri, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında yasaklandı. Hurdacılık faaliyetinin de geçici durdurulduğunun belirtildiği karara göre, kentte yayalar için kontrol noktaları oluşturulacak.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda, yeni kararlar alındı. 15 maddelik kararlara göre, tarihi Sur ilçesine araç girişleri, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında yasaklandı. Bu kapsamda Sur içine giriş yerleri olan Dağkapı, Tekkapı, Çiftkapı, Urfakapı ve Mardinkapı'da kontrol noktaları oluşturulacak. İlçeye sadece ticari ve lojistik faaliyet için kullanılan araçlar alınacak. Kararlara göre, Diyarbakır merkez ve tüm ilçelerde yayalar için de kontrol noktaları oluşturulacak. Bu noktalarda, hem sosyal mesafe denetlenecek hem de bölge halkının ateşi ölçülecek ve maske dağıtılacak.

Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasında, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla ilgili şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulunun 07.04.2020 tarihinde aldığı 21 nolu kararla, Koronavirüs (Covid 19) salgınının İlimizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ilave olarak

Hurdacılık faaliyetlerinin tümünün geçici bir süreyle durdurulmasına,

Mahalle, sokak, işyeri önü gibi yerler ile umuma açık tüm yerlerde seyyar semaverde, tepside, seyyar çay ocağıyla vb. şekilde çay sunumunun ve satışının geçici süreliğine engellenmesine,

Her türlü ayni yardımların sosyal mesafeyi engelleyeceği ve hastalık yayma riski oluşturacağından Valilik izni olmadan ilgili tüm çalışmaların yasaklanmasına,

İl genelinde 09.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sağlık ve lojistik destek getirenler, gıda tedarik eden işyerleri, eczane ve sağlık kuruluşları dışındaki işyerlerinin saat 08: 00-18: 00 saatleri arasında kontrollü olarak faaliyetlerine izin verilmesi, bu saatler dışında bu yerlerin kapalı olmasına,

Sur İlçemizde 4 adet kontrol noktası oluşturularak 08: 00-18: 00 saatleri arasında araç giriş/çıkış hareketlerinin kontrollü olarak sağlanmasına, İlçe girişinde ürün ve ticaret lojistik tedarik faaliyetlerine yönelik araçlar dışındaki özel araçların yasaklanması kaydıyla Dağkapı, Tekkapı, Çiftkapı, Urfakapı ve Mardinkapı giriş yasak, çıkışlar serbest olacak şekilde araç kontrol noktaları kurulmasına,

Sur ilçesinde yaya kontrol noktası olarak Nebi Camisi, Balıkçılarbaşı, Urfakapı, Kervansaray olmak üzere 4 adet kontrol noktası kurulmasına,

Bağlar İlçemizde Medine Bulvarı ile Nükhet Coşkun Caddeleri arasında kalan yerlerde yaya kontrol noktaları kurulmasına,

Ergani ilçemizde İş Bankası önünden başlamak suretiyle bankalar bölgesini takiben Dicle yolu kesişimine kadar olan Ziya Gökalp Caddesinde yaya kontrol noktaları kurulmasına,

Silvan ilçemizde Gazi Caddesinde yaya kontrol noktaları kurulmasına,

Kayapınar İlçemizde Huzurevleri Caddesi Dr. Sıtkı Güral caddesinde yaya kontrol noktaları kurulmasına,

Bismil ilçemiz İstasyon Caddesi'nde yaya kontrol noktaları kurulmasına,

Yenişehir ilçemizde Ofis semtindeki Ekinciler Caddesi ile Gevran Caddesi'nde yaya kontrol noktaları kurulmasına,

Belirlenen noktalarda İl Emniyet Müdürlüğünce güvenlik ekiplerinin kurulmasına, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca maske ve dezenfektan dağıtımının ve kullanımının sağlanmasına, sağlık ekiplerinin bulundurularak koruyucu ekipmanla çalışmasının sağlanarak geçiş yapan vatandaşlara ateş ölçümü ve gerekli bilgilendirmenin yapılmasına,

İlçe Kaymakamlıklarınca anılan yaya kontrol noktalarında ve cadde boyunca görevlendirilen personel aracılığıyla vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyulması için ikaz edilmesine, uymayanlar hakkında gerekli cezai işlem uygulanmasına,

Tüm kamu kurumlarında çalışan personellerin maske takmasının zorunlu olmasına, karar verilmiştir."

Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur'a araç girişi kısıtlaması

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:13 Kaynak: DHA

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