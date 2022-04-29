Diyarbakır OSB'de 254 hektar alandan oluşan 5'inci etap onaylandı - Son Dakika
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Diyarbakır OSB'de 254 hektar alandan oluşan 5'inci etap onaylandı

29.04.2022 21:37
Diyarbakır OSB'de 254 hektar alandan oluşan 5'inci etap onaylandı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, "Yatırımcılardan gelen yoğun yer talepleri nedeniyle yapmış olduğumuz girişimler sonucunda 254 hektar alanda beşinci genişleme alanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylandı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, "Yatırımcılardan gelen yoğun yer talepleri nedeniyle yapmış olduğumuz girişimler sonucunda 254 hektar alanda beşinci genişleme alanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylandı." dedi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti sosyal tesislerinde düzenlenen iftar programında konuşan Fidan, ülkelerin kalkınmasında sanayinin öneminin büyük olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında birçok ülkenin ekonomik ve sosyal anlamda sarsıldığını, yaşanan ilk şokun ardından başarılı bir toparlanma grafiği çizdiklerini kaydeden Fidan, salgına rağmen OSB'lerinde yatırım taleplerinin hız kesmediğini ve üretimlerinin hiç durmadığını vurguladı.

"Diyarbakır OSB olarak pandemi döneminde son 26 yılın en yüksek enerji tüketimi rakamına ulaştık." ifadesini kullanan Fidan, her zorlu dönemde olduğu gibi bu süreçte de Türkiye'nin ve bölgenin toparlanma sürecine katkı sağlamak üzere yeni yatırımlara ve ticaret potansiyellerini artırmaya odaklandıklarının altını çizdi.

Mayıs 2018'den bu yana OSB'lerindeki yatırımcı sayısının yüzde 37 arttığını dile getiren Fidan, şunları söyledi:

"Bugün OSB'miz, yatırım süreci devam eden projeler ile birlikte 386 fabrika ve yeni yatırımın yer aldığı 4 etaplı sanayi merkezine dönüşmüştür. Proje aşamasındaki firmalar dahil edildiğinde doluluk oranımız yüzde 85'tir. Yapılan yeni tahsisler sonucunda OSB'mize taahhüt edilen yatırım büyüklüğü 2 milyar 550 milyon liradır. Mayıs 2018 yılında 6 bin 500 olan istihdam sayımız şu an 13 bin civarındadır. Taahhüt edilen yatırımların tamamlanması ile birlikte istihdam sayımızın 22 bin civarında olmasını bekliyoruz."

Son 3 yılda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sağladığı hibe ve kredi destekleriyle tamamlanan ve devam eden yatırımlarla yaklaşık 155 milyon altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini aktaran Fidan, kentin yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline geldiğini dile getirdi.

OSB'nin 5. etabının onaylandığı müjdesini veren Fidan, "Yatırımcılardan gelen yoğun yer talepleri nedeniyle yapmış olduğumuz girişimler sonucunda 254 hektar alanda beşinci genişleme alanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylandı. Şu an yer seçim çalışmaları başlamış olup en kısa zamanda altyapı çalışmalarına başlanması planlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır OSB Müteşebbis Heyeti'nin 5 Nisan'da aldığı kararla yönetim kurulunun belirlenmesi için 14 Mayıs'ta seçim yapılacağını belirten Fidan, kendisinin de "Mavi Liste" ile tekrar aday olduğu açıkladı.

Seçimde kendisine destek olunmasını isteyen Fidan, şöyle devam etti:

"Bölgemizin gündemi artık yatırımdır, istihdamdır. Bizim çabamız bireysel girişim meselesi değil, tamamen bir memleket meselesidir, memleket aşkıdır ve en önemlisi sanayi aşkıdır. Bizim için her fabrika bir kaledir. Ülkemiz, Diyarbakır, gençlerimiz ve geleceğimiz için üreteceğiz ve üretmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz."

Diyarbakır OSB'de 254 hektar alandan oluşan 5'inci etap onaylandı
Diyarbakır OSB'de 254 hektar alandan oluşan 5'inci etap onaylandı
Diyarbakır OSB'de 254 hektar alandan oluşan 5'inci etap onaylandı

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Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır, Yatırım, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır OSB'de 254 hektar alandan oluşan 5'inci etap onaylandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır OSB'de 254 hektar alandan oluşan 5'inci etap onaylandı - Son Dakika
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