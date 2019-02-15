Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Polisinden Eylem Önlemi

Diyarbakır Polisinden Eylem Önlemi

1 saat önce

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevi eylemine destek vermek için toplanarak yürüyüş yapılacağı bilgisi üzerine Diyarbakır polisi tarafından bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Diyarbakır Polisinden Eylem Önlemi, System.String[]
HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlık grevi eylemine destek vermek için toplanarak yürüyüş yapılacağı bilgisi üzerine Diyarbakır polisi tarafından bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, sivillerin zarar görmemesi için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Açlık grevi eylemi yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Araç Muayene İstasyonu Kavşağı'nda toplanarak bölücü terör örgütüne müzahir şahıs ve gruplarca Güven'in evinin bulunduğu bölgeye doğru yasa dışı yürüyüş yapılacağı bilgisi alınması üzerine güvenlik güçlerimiz tarafından yapılmak istenen eylem öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi adına gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Vatandaşlarımızın yasaklama kararına uymaları, bölücü terör örgütünün propaganda ve kışkırtmalarına itibar etmemeleri, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri ile ilimizde hakim olan huzur ve güven ortamının devamı bakımından büyük önem arz etmekte olup, siz değerli vatandaşlarımızın göstereceği sağduyu ve duyarlılık için teşekkür ederiz" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:49 Kaynak: İHA

Hakkari, Halkların Demokratik Partisi, Leyla Güven, Diyarbakır, 3. Sayfa
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