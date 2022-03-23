Diyarbakır surlarının restorasyonunda çevre düzenlemesine başlandı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi surların dokusunun korunması için yürüttüğü restorasyon çalışmaları kapsamında çevre düzenlemesine de başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surlarının restorasyonu kapsamında surların etrafını kapatan yapıların yıkımını tamamlayarak, çevre düzenlemesi için proje hazırladı.

Gecekondulaşmanın tarihi surların dokusuna zarar vermesini engellemek amacıyla yapılan kamulaştırma doğrultusunda hazırlanan proje ile geleneksel dokunun tarihi kimliği ve ihtişamı ortaya çıkarılacak.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan, "Sur Dışı Benusen Çevre Düzenleme" proje 26 ile 45 numaralı burç arasında kalan 1172 metrelik hat boyunca 36 bin 157 metrekarelik alanı kapsıyor.

Trafik akışı bölgeden uzaklaştırılacak

Projede yürüyüş yolları, seyir terasları, bisiklet yolu, bisiklet park alanları, açık etkinlik alanları, anı fotoğraf noktaları, turizm danışma bürosu yer alıyor.

Ziyaretçilerin Diyarbakır surlarını daha iyi izleyebilmelerinin hedeflendiği projede, Benusen, Yedi Kardeş ve Melikşah burçlarının ihtişamını ön plana çıkaracak şekilde seyir terasları ile anı fotoğraf noktaları oluşturulacak.

Tarihi dokunun özellikleri ve farklı kullanıcı gereksinimlerinin dikkate alındığı projede, geçmiş ile bugün arasında köprü oluşturacak şekilde fiziksel ve sosyo-kültürel bütünlük sağlanacak. Alanın tarihi kimliği ve bulunduğu bölge dikkate alınarak kullanılacak kentsel peyzaj öğelerinin biçim, renk, doku gibi özellikleri bakımından uyumlu olması dikkate alındı.

Yaya öncelikli ulaşım planı ile hazırlanan projede, tarihi doku ve çevresindeki trafik akışı bölgeden uzaklaştırılarak, otopark kullanımı tarihi doku dışında tutulacak.

İhalesi yapıldı

22 Mart'ta yapılan ihaleye 2 firma katıldı. İhalede firmaların teklif mektupları açıklanarak dosyalarında eksiklik olup olmadığı incelendi.

İhaleyi kazanan firma yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra açıklanacak.