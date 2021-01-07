Diyarbakır Valisi Karaloğlu, OSB'deki bir fabrikada kaynak yaptı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaptığı incelemeler sırasında işçilerle yemek yedi, kaynak makinasıyla kaynak yaptı.

OSB'dan yapılan açıklamaya göre, Vali Karaloğlu, beraberindeki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ile OSB'de yer alan fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, Mina Galvaniz Fabrikasında yaptığı incelemelerin ardından yetkililerden bilgi aldı ve daha sonra kaynak önlüğü giyerek kaynak işi yaptı, işçilerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra beraberindekilerle 3. etapta yer alan bulunan ÜNTEKS Tekstil Fabrikasına geçen Vali Karaloğlu, fabrika işçileriyle yemek sırasına girdi, çalışanlarla birlikte yemek yedi, onlarla sohbet etti.

Vali Karaloğlu, Müteşebbis Heyet Toplantısı için OSB binasına geçti. Karaloğlu, burada OSB'deki sanayicilerin sorunlarını dinleyerek, üretim, yeni yatırımlar, ihracat ve genişleme alanı hakkında yetkililerinden bilgi aldı.