Son Dakika Haberleri: Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (3)
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Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (3)

1 saat önce

DİYARBAKIR'DA VALİ GÜZELOĞLU, GÖREVE BAŞLADIDiyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasıyla yerine atanan Hasan Basri Güzeoğlu, görevine başladı.

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (3), System.String[]

DİYARBAKIR'DA VALİ GÜZELOĞLU, GÖREVE BAŞLADI
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasıyla yerine atanan Hasan Basri Güzeoğlu, görevine başladı. Belediye binasına saat 09.00'da gelen Vali Güzeloğlu, yetkililerle gelişmelere ilişkin toplantı düzenledi.
Terör soruşturması kapmasında görevden alınan Adnan Selçuk Mızraklı da sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na geçerek, burada bir süre partililerle basına kapalı toplantı yaptı. Toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Mızraklı'ya, görevden alındığı, Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı tarafından bildirildi. Mızraklı, Vali Yardımcısı Helvacı ile yaptığı görüşmenin ardından makam odasındaki kişisel eşyalarını alarak, belediye binasından ayrıldı.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ BELEDİYEDE
Vali Güzeloğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de belediye binasına gelerek, bilgisayarları incelemeye aldı. Ekiplerin incelemelerinin devam ettiği belirtildi.
Öte yandan mesainin başlamasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personeli, kimlik kartlarıyla belediye binasına giriş yaptı.


Halkların Demokratik Partisi, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Mızraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:51 Kaynak: DHA
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