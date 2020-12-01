Diyarbakırlı iş adamı Necat Gülseven'in sanatçı eşi Ebru Yaşar Gülseven adına yaptırdığı okul tamamlandı - Son Dakika

Diyarbakırlı iş adamı Necat Gülseven'in sanatçı eşi Ebru Yaşar Gülseven adına yaptırdığı okul tamamlandı

01.12.2020 11:24

- Diyarbakırlı iş adamı Necat Gülseven'in sanatçı eşi Ebru Yaşar Gülseven adına yaptırdığı okul tamamlandı Yaklaşık 4 buçuk milyon lira maliyetle tamamlanan okulda, müzik atölyesi, basketbol sahası, teknoloji sınıfı, kütüphane ve konferans salonu bulunuyor Sanayi Mahallesinde yapılan okul...

- Diyarbakırlı iş adamı Necat Gülseven'in sanatçı eşi Ebru Yaşar Gülseven adına yaptırdığı okul tamamlandı

Yaklaşık 4 buçuk milyon lira maliyetle tamamlanan okulda, müzik atölyesi, basketbol sahası, teknoloji sınıfı, kütüphane ve konferans salonu bulunuyor

Sanayi Mahallesinde yapılan okul ile birlikte öğrenciler, kilometrelerce yolu yürümek zorunda kalmayacak

DİYARBAKIR - İş adamı Necat Gülseven'in memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesine yaptırdığı ve eşi ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Gülseven'in ismini verdiği okulun yapımı tamamlandı. Okulda, Necat Gülseven'in ilkokul öğretmeni kurucu müdür olarak görev yapacak.

Diyarbakırlı iş adamı Necat Gülseven'in memleketi Bismil'de yaptırdığı ve eşi ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Gülseven'in ismini verdiği 12 derslikli okul tamamlandı. Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulunda 12 dersliğin yanı sıra, müzik atölyesi, teknoloji sınıfı, basketbol sahası, kütüphane ve konferans salonu gibi bölümler de bulunduruyor. Sanayi Mahallesinde yapılan okul sayesinde öğrenciler, yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan okul yerine evlerinin hemen yanındaki Ebru Yaşar Gülseven Ortaokuluna gidebilecek. 4 buçuk dönüm alan üzerine yapılan ve yaklaşık 4 buçuk milyon liralık maliyeti olan okulun kurucu müdürlüğünü ise Necat Gülseven'in ilkokul öğretmeni yapıyor.

"Öğrenciler, 3-4 kilometrelik mesafeyi yürüyerek gidiyordu"

Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu Kurucu Müdürü Bülent Özer, okulun iki kattan oluştuğunu, 12 dersliklerinin olduğunu söyledi. Bir müzik atölyesi projelerinin olduğunu belirten Müdür Özer, "Bu Bismil'de ilk olacak. Müzik atölyesi ile ilgili çalışmalarımız var. Bununla ilgili malzeme, materyal listemizi hazırladık, illettik. İnşallah Bismil'de ilk olarak açılacak. Açılış onayı için biz Bakanlığa yazımızı yazdık. Açılış onayı geldikten sonra okullun kayıt bölgelerini belirleyeceğiz. Sabah ve öğlen olmak üzere yaklaşık 700 öğrenci alacağız. Ayrıca kütüphane ile ilgili bir çalışmamız var. Bir tanede konferans salonu projemiz var. Onu da hayata geçireceğiz. Basketbol sahası da Bismil'de Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulunda inşallah faaliyete geçecek. 1997-1998 yıllarında öğretmenliğimin ilk yıllarıydı. Ziya Gökalp İlkokulunda görev yaparken Necat beyin de öğretmenliğini yaptım. Şimdi burada onun ve saygıdeğer eşinin açmış olduğu okulda kurucu müdür olarak da görev yapmak farklı bir duygu. Gerçekten heyecanlıyım, gurur verici bir olay, sevinçliyim, mutluyum öğrencim olarak Bismilli iş adamımızın yapmış olduğu okulda görev yapmak gerçekten gurur verici. Bismil'e yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Ortaokul bu bölgede bulunmadığı için öğrenciler yaklaşık olarak 3-4 kilometrelik bir mesafeyi servislerle, kimi öğrenci de yürüyerek gitmek durumunda kalıyordu. Bu da onlar için sıkıntıydı. Bu şekilde burada ortaokulun da açılmış olması öğrencilerimiz açısından büyük bir şans oldu" dedi.

"Okul eğitime hazır"

Okulun eğitim öğretime hazır olduğunu aktaran Özer, "Pandemi süreci var, okullar şu an kapalı. Materyal donatım bakımından bakanlığımız zaten göndermiş bulunmakta. Herhangi bir eksiğimiz yok şu anda. belediyemizin de saha olsun, çevre düzenlemesi olsun bu gibi durumlarda katkıları oldu. Buradan Kaymakam ve Belediye Başkanı Hamza Türkmen'e teşekkür ediyoruz. Kurdelenin kesilmesini bekliyoruz. İnşallah Necat bey, değerli eşi Ebru Yaşar ve bakanımız da teşrif ederler. Güzel bir açılışla okulumuzu eğitim öğretim hayatına başlatmış olacağız" diye konuştu.

Diyarbakırlı iş adamı Necat Gülseven'in sanatçı eşi Ebru Yaşar Gülseven adına yaptırdığı okul tamamlandı
Diyarbakırlı iş adamı Necat Gülseven'in sanatçı eşi Ebru Yaşar Gülseven adına yaptırdığı okul tamamlandı
Diyarbakırlı iş adamı Necat Gülseven'in sanatçı eşi Ebru Yaşar Gülseven adına yaptırdığı okul tamamlandı
Diyarbakırlı iş adamı Necat Gülseven'in sanatçı eşi Ebru Yaşar Gülseven adına yaptırdığı okul tamamlandı

Ebru Yaşar, İş Adamı, Sanatçı, Okul, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakırlı iş adamı Necat Gülseven'in sanatçı eşi Ebru Yaşar Gülseven adına yaptırdığı okul tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

14 yaşındaki FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, 210 maçın tamamını kazanıp rekor kırdı Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Kasığından vuruldu, zanlılar tahliye edilince isyan etti: 136 dikişim var, adalet bu mu? Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü         
11:30
Son Dakika! Bahçeli'den Son Dakika! Bahçeli'den "Ordu Katar'a satıldı" diyen CHP'li Başarır'a sert tepki: Silahlı kuvvetlere zilletin lekesi sürülemez         
11:02
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor         
10:49
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı 21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı         
10:30
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi         
10:12
Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yapan 2 hırsız tutuklandı Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yapan 2 hırsız tutuklandı         
09:52
Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak         
09:33
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı         
07:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 11:45:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakırlı iş adamı Necat Gülseven'in sanatçı eşi Ebru Yaşar Gülseven adına yaptırdığı okul tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei