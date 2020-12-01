Diyarbakırspor BAL'a hazırlanıyor

Diyarbakırspor, pandeminin seyrine göre Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ocak 2021'den sonra başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2020-2021 sezonu için çalışmalarını sürdürüyor.

Son üç sezonda 3 lig yükselerek Bölgesel Amatör Futbol Ligine kadar terfi eden Diyarbakırspor, TFF tarafından pandeminin seyrine göre organize edileceği belirtilen lig için planlamalarını yapmaya devam ediyor. Yönetimin bu amaçla saha ve tesis kriteri için somut adımlar atarak önemli aşamaya geldiği kaydedildi. Diğer kriterlerin de yerine getirilmesi için çalışmalar yapıldığı ifade edilirken, anlaşmaya varılan futbolcular lig her an başlayacakmış gibi hazır tutuluyor.

268 takımın katılma hakkı var

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 11. sezonu düzenlenecek Bölgesel Amatör Lige katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığına göndermeleri gerekiyor. Spor Toto BAL'a 2020-2021 sezonunda 268 takımın katılma hakkı bulunuyor. Bu takımlardan 128'i geçen sezon BAL'da yer alan takımlardan, 140'ı ise ilk kez Bölgesel Amatör Ligde yer alacak yerel lig takımlarından oluşuyor.

Son başvuru tarihi 31 Aralık

Lige katılma hakkı bulunan kulüplerin katılım belgelerini en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığına göndermeleri gerekiyor. 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig statüsü ile lisans vize ve transfer işlem tarihleri, lige katılması kesinleşen takımların saha denetimlerinin tamamlanmasından sonra açıklanacak. Ligin başlama tarihi o anki pandemi şartlarına göre ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenecek olup, takımlara müsabakalar başlamadan önce hazırlık çalışmaları yapabilmeleri için yeterli süre verilecek. - DİYARBAKIR