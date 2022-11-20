Kurtlar Vadisi'ndeki kumarhanede polis ekiplerine suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi'ndeki kumarhanede polis ekiplerine suçüstü yakalandılar

20.11.2022 11:30

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Çakır' karakterinin kumarhanesi olarak kullanılan mekana polis ekipleri baskın yaptı. Dizideki kumarhaneyi gerçek kumarhaneye çevirerek 'casino' olarak dizayn eden işletmeci ile 27 kumarbaz yakalandı. Kumarbazlara para cezası kesilirken işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Üsküdar'ın Kuzguncuk Mahallesi Gümüş Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir mekanın kumarhane olarak kullanıldığını tespit etti. Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süre takibe aldıkları binaya çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

Kurtlar Vadisi'ndeki kumarhaneyi gerçek kumarhaneye çevirmişler! Suçüstü yakalandılar

KURTLAR VADİSİ'NDEKİ KUMARHANEYİ GERÇEK YAPMIŞLAR

Kurtlar Vadisi dizisinde 'Çakır' karakterinin açtığı kumarhane çekimlerinin yapıldığı mekana 11 Kasım 2022 tarihinde saat 23.30 sıralarında savcılıktan alınan izinle baskın yapıldı. Baskın sırasında içeri giren ekipler dizi bölümlerinde görülen görüntülerin gerçeğe döndüğünü belirledi. Mekanın 'casino' olarak dizayn edildiği 'Teksas Pokeri' ve 'Blackjack' adlı kumar oyunlarının oynatıldığı ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi'ndeki kumarhaneyi gerçek kumarhaneye çevirmişler! Suçüstü yakalandılar

28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ahlak Büro Amirliği ekipleri içerde bulunan 27 oyuncu ile işyerinin işletmecisi olduğu belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynarken yakalanan kumarbazlara Kabahatler kanunun 34. maddesi gereği toplam 51 bin 057 lira idari para cezası kesildi. Kumarhanenin işletmecisi olan şüpheli hakkında ise TCK 228 (Kumar oynatmaya yer temin etmek) suçundan adli işlem başlatıldı. İşyerinde bulunan para yerine kullanılan 800 adet renkli pul ile oyun kartlarına da polis tarafından el kondu.

Kaynak: DHA
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Ahlak Büro Amirliği, Kurtlar Vadisi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtlar Vadisi'ndeki kumarhanede polis ekiplerine suçüstü yakalandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi'ndeki kumarhanede polis ekiplerine suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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