Djalovic: Fırsatları Değerlendiremedik

19.01.2026 23:16
Kayserispor teknik direktörü Djalovic, Beşiktaş'a kaybettikleri maçta pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Djalovic, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bizim açımızdan zor bir maçtı. Genel olarak iyi oynadığımızı, her top için savaştığımızı söyleyebilirim. Takımımızı mücadelesinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Beşiktaş'a karşı galip gelmek istiyorsanız yakaladığınız fırsatları değerlendirmeniz lazım. 3-4 fırsatımız vardı ama değerlendiremedik ve cezalandırıldık. Önümüzde zorlu maçlarımız var. Buradaki hatalarımızdan ders alıp önümüzdeki maç için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu kaydeden Djalovic, "İçinde bulunduğumuz durumda hedefimiz ligde kalmak. Bazı transferler oldu ama bunların zamana ihtiyacı var. Sportif direktör ve başkan transferler için çalışıyor. 1-2 oyuncuyu kadromuza katmamız gerekiyor ama katamazsak da oyuncularıma güveniyorum. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

