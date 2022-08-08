DJI'ın minik kuşu ortaya çıktı! - Son Dakika
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DJI'ın minik kuşu ortaya çıktı!

08.08.2022 21:02
DJI'ın minik kuşu ortaya çıktı!

DJI Avata, bugün bir test uçuşu sırasında görüntülendi. Ayrıca cihaz ile birlikte kullanılan kontrolcü ve başlık da ortaya çıktı.

DJI, Avata isimli Fpv CineWhoo drone modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz mayıs ayına kadar birçok sızıntısını gördüğümüz halde son birkaç aydır projenin iptal olmuş olabileceği konuşuluyordu. Fakat bugün test uçuşunda görüntülendi.

DJI Avata uçarken görüntülendi!

Drone, aksiyon kamerası ve gimbal denince akla ilk olarak DJI geliyor. Çünkü şirket bu 3 ürün kategorisi üzerine yoğunlaşarak büyük yatırımlar yapıyor. Tabii bunun karşılığını da kat be kat aldığını belirtelim. Zira dünyanın en çok satanları arasında yer alıyor.

DJI'ın minik kuşu ortaya çıktı!

Uzun bir süredir beklenen DJI Avata ise aslında şirket için oldukça önemli bir yere sahip. Çünkü mevcut drone modellerinden tamamen farklı bir cihaza bakıyoruz. Pilot, sanal gerçeklik gözlüklerine benzeyen bir başlığı kafasına takarak, anlık canlı görüntü aktarımı sayesinde bu hava aracını kullanabiliyor.

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Üstelik alışageldiğimiz drone modellerine kıyasla o kadar hızlılar ki yarışmalar bile düzenleniyor. Tabii buralarda genellikle özel yapım araçları görsek de DJI bir bütün halinde paket öneriyor. Avata da bunlardan biri. Hızı, yüksek çözünürlükte ve kare sayısında çekim yapabilmesi ve yapay zeka destekli yazılımı ile tam anlamıyla profesyonellere hitap eden bir cihaz.

Burada özellikle profesyonellere yönelik olduğunu söylememizin sebebi ise cihazın ağırlığı. Normal şartlarda drone benzeri bir hava aracı 250 gramın altında bir ağırlığa sahipse pilotluk belgesine ihtiyaç duymadan amatör olarak uçurabiliyoruz. Fakat Avata yaklaşık olarak 500 gram. Dolayısıyla hem Türkiye, hem de yurt dışında gerekli izinleri almak ve cihazı kaydettirmek gerekiyor.

DJI Avata test uçuşunda #DJI pic.twitter.com/oNVw8l8EAN

— M. Can AKA (@mcaka_17) August 8, 2022

Yukarıdaki videoda da görülebileceği gibi, DJI Avata, Goggles 2 gözlükleriyle ve de pilotun sağ elinde yer alan kontrolcü aracılığıyla bağlantı kuruyor. Tabii bu kontrolcünün harekete mi duyarlı olduğu yoksa üzerindeki tuşlar aracılığıyla mı yönlendirildiği henüz bilinmiyor. Ancak sızdırılan görsellerde Mavic serisinde kullanılana benzeyen fakat telefon için ayrı bir tutma aparatı olmayan kontrolcünün bulunduğunu belirtelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji DJI'ın minik kuşu ortaya çıktı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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