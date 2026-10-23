DMM'den sosyal medya kullanıcılarına uyarı: Sahte yaş doğrulama mesajlarına dikkat! - Son Dakika
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DMM'den sosyal medya kullanıcılarına uyarı: Sahte yaş doğrulama mesajlarına dikkat!

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DMM\'den sosyal medya kullanıcılarına uyarı: Sahte yaş doğrulama mesajlarına dikkat!
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Sosyal medyada 1 Kasım'da başlayacak yaş doğrulama uygulaması öncesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden dolandırıcılık uyarısı geldi. DMM, “Hesabınız kapatılacak” ve “Yaş doğrulamanızı hemen yapın” mesajlarıyla vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerini hedef alan sahte bağlantılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesini fırsat bilen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. “Hesabınız kapatılacak” ve “Yaş doğrulamanızı hemen yapın” gibi ifadeler içeren sahte mesajlarla kişisel ve finansal bilgilerin ele geçirilmeye çalışılabileceği belirtildi.

Sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesi öncesinde vatandaşları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı geldi. DMM tarafından yapılan açıklamada, kötü niyetli kişilerin sahte SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantıları aracılığıyla kullanıcıları yanıltarak kişisel ve finansal bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceği bildirildi.

YAŞ DOĞRULAMA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

DMM'nin açıklamasına göre, çocukların dijital ortamda korunmasını ve kişisel verilerin güvenliğini amaçlayan yeni düzenleme kapsamında yaş doğrulaması, yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak “yaş doğrulama belirteci” ile gerçekleştirilecek.

Sistemde sosyal medya platformlarına kimlik bilgilerinin aktarılmayacağı, yalnızca kullanıcının belirlenen yaş sınırını karşılayıp karşılamadığı bilgisinin iletileceği belirtildi.

MEVCUT HESAPLAR İÇİN SON TARİH 31 MART 2027

Uygulama, 1 Kasım 2026 itibarıyla yalnızca yeni açılacak sosyal medya hesapları için geçerli olacak. Mevcut hesaplar için yaş doğrulama süreci ise 31 Mart 2027'ye kadar devam edecek.

DMM, “Bugün doğrulamazsanız hesabınız kapatılacak” gibi panik yaratmayı amaçlayan mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan bağlantılara karşı dikkatli olması ve yaş doğrulama işlemlerini yalnızca resmi kanallar üzerinden gerçekleştirmesi istendi.

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