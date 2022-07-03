Dodurga'da kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti adayı Kaşıkcı kazandı (1)

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı 'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı.

Kaynak: AA

AK Parti, Çankırı, Güncel, Son Dakika

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