Dodurga'da kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti adayı Kaşıkcı kazandı (1) - Son Dakika
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Dodurga'da kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti adayı Kaşıkcı kazandı (1)

03.07.2022 19:52
Dodurga'da kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti adayı Kaşıkcı kazandı (1)

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı.

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı kazandı.

Dodurga'da ilkokul, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan 6 sandıkta oy kullanıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan Kaşıkcı, Dodurga Belediye Başkanı seçildi.

Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014'te köye dönüştürülmüş, Dodurga Belediyesince açılan davada belde statüsünün korumasına yönelik karar verilmişti.

(Sürecek)

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Kaynak: AA

AK Parti, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dodurga'da kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti adayı Kaşıkcı kazandı (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dodurga'da kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti adayı Kaşıkcı kazandı (1) - Son Dakika
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