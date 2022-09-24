DOĞA HARİKASI AHMETLER KANYONU 'TABİAT PARKI' OLUYOR - Son Dakika
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DOĞA HARİKASI AHMETLER KANYONU 'TABİAT PARKI' OLUYOR

24.09.2022 09:44

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde, içinden 12 kilometrelik Karpuz Çayı geçen ve bazı noktaları 400 metre derinliğe sahip Ahmetler Kanyonu'nun 'tabiat parkı' ilan edilmesi için çalışma başlattı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde, içinden 12 kilometrelik Karpuz Çayı geçen ve bazı noktaları 400 metre derinliğe sahip Ahmetler Kanyonu'nun 'tabiat parkı' ilan edilmesi için çalışma başlattı.

Manavgat ilçesinde yıllar önce köylülerin verdiği hukuki mücadele sonucu HES projesi iptal edilen, doğa harikası Ahmetler Kanyonu'nun 'tabiat parkı' ilan edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri, Toroslar'dan gelen su kaynaklarının oluşturduğu 12 kilometrelik Karpuz Çayı'nın içinden geçtiği, bazı noktalarında derinliği 400 metreyi bulan Ahmetler Kanyonu'nun 'tabiat parkı' olarak teklif edilmesi için arazi incelemesi gerçekleştirdi. Türkiye'nin en derin üçüncü kanyonu olma özelliğini taşıyan, Ahmetler Mahallesi'nde yer alan doğa harikası kanyon, çevresini saran yüksek, dik ve sarp yamaçlar nedeniyle güneş görmediği için özellikle yaz aylarında serinliğiyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.Yaban hayatı açısından da çok zengin ekosisteme sahip kanyon boyunca kartal, akbaba, şahin gibi yırtıcı kuş türleri de görülebiliyor. Kanyonun giriş kısmındaki 5 kilometrelik bölüm, dar patika ve toprak yollardan oluşuyor. Diğer 7 kilometresinde ise dik yamaçlar, iniş ve çıkışlı yükseltiler, şelaleler, mağara ve düdenler bulunuyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, HES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DOĞA HARİKASI AHMETLER KANYONU 'TABİAT PARKI' OLUYOR - Son Dakika

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