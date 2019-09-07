Doğa harikası yaylada Giresun'un yöresel lezzetleri tanıtıldı

Vejeteryan yemekleriyle ünlü Giresun mutfağının tanıtımı için bin 800 rakımlı Kulakkaya Yaylası'nda "Giresun Gastronomi Günleri" etkinliği düzenlendi.

Kentin doğa ve yemek kültürünün tanıtımı amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde, Giresun Belediyesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Zifin Hotel'in destekleriyle organize edilen etkinlik, Dereli ilçesinin Yavuzkemal beldesine bağlı Kulakkaya Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe ulusal şefler, çeşitli gastronomi dergilerinin genel yayın yönetmenleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gazeteciler ve yurt dışından gelen gastronomi yazarları katıldı.

Kentin kültüründe önemli yeri olan karalahana çorbası ile karalahana sarması, galdirik kavurması, bezelye kızartması, taflan diblesi, kiraz kavurması, pezik mıhlaması, pezik diblesi, mısır ekmeği, bezelye kavurması, ısırgan otu yağlaşı, kokulu üzüm ve armut tatlısı ile mantar kavurması gibi çeşitli yemekler katılımcılara ikram edildi.

"Yaklaşık 180 çeşit yemeğimiz var"

Vali Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Giresun'un gastronomide öne çıkması noktasında çok önemli geri dönüşler getireceğine inandığını söyledi.

Giresun'un özellikle vejeteryan mutfağının çok zengin olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, "180 çeşit yemeğimiz var. Gelen misafirlerimiz hem bu yemeklerimizi tadacaklar hem de doğa ile iç içe olacaklar. Sağlıklı beslenme adına da bu yemeklerimizi misafirlerimizle paylaşacağız." dedi.

Sarıfakıoğulları, gastronomi konusunda birer otorite olan kişileri Giresun'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Ümit ediyorum ki bunun geri dönüşünü alacağız." diye konuştu.

Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı Adnan Şahin de Giresun'un etkileyici bir şehir olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Giresun çok sağlıklı bir mutfağa sahip, belki de 'yokluğun mutfağı' dediğimiz çerçeve buraya tam oturuyor ama bu enteresan bir gelişmeyi yanında getirmiş. Günümüzün en trend mutfak anlayışı olan sağlıklı mutfağı burada görmek mümkün."

Şahin, Giresun'da yaylanın ve denizin getirdiği doğal mutfağın söz konusu olduğuna işaret ederek, kentin, sahil bandı ile iç kesimin farklı mutfak kültürlerini birleştiren çok özel noktada bulunduğunu sözlerine ekledi.

Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç da Giresun'da lezzetlerin doğal ve taze olduğunu söyledi.

Giresun mutfağının vejetaryen beslenmeyi öne çıkaran doğal bir tarzı olduğunu aktaran Kakınç, burada ilk kez kirazlı soğanlı kavurmayı denediğini, etkileyici yeni lezzetler keşfettiğini ifade etti.

Katılımcılardan Cüneyt Asar ise Giresun'un yemeklerinin bir başka güzel olduğunu söyledi.

Muhteşem bir doğada organik yemeklerin tadına baktıklarını belirten Asar, "Burada her şey mevsiminde yetişen sebzelerden hazırlanan yemekler olduğu için daha da anlam kazanıyor." dedi.