Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı - Son Dakika
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Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı

15.05.2022 17:18
Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı

Kırklareli'de doğa yürüyüşüne çıkan yaklaşık 100 üniversite öğrencisi ormanlık alanda kayboldu. Kaybolan öğrenciler 112'yi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatan jandarma ekipleri öğrencileri sağ salim buldu.

Kırklareli Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü üyesi yaklaşık 100 öğrenci, dün Vize ilçesinin ormanlık alanlarında yürüyüşe çıktı. Öğrenciler, Aksicim ve Balkaya köyleri arasında ormanda yollarını kaybetti. Öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

KÖYÜN YAKINLARINDA BULUNDULAR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları aramayla öğrencileri Balkaya köyü yakınlarında buldu.

Kırklareli'de doğa yürüyüşünde kaybolan üniversite öğrencilerini jandarma buldu

"DOĞA YÜRÜYÜŞÜNE DEVAM ETTİLER"

Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtilerek, "Öğrenciler, jandarma ekiplerinin yönlendirmesi ile doğa yürüyüşlerine devam etti" denildi.

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Kırklareli, Jandarma, Vize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı - Son Dakika


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