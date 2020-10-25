Doğal antibiyotik soğan kebabına rağbet - Son Dakika

Doğal antibiyotik soğan kebabına rağbet

25.10.2020 10:32

Doğal antibiyotik soğan kebabına rağbet Doğal antibiyotik olarak bilinen soğan kebabı, havaların soğumaya başlamasıyla beraber sofralardaki yerini almaya başladı.

Doğal antibiyotik soğan kebabına rağbet

GAZİANTEP - Doğal antibiyotik olarak bilinen soğan kebabı, havaların soğumaya başlamasıyla beraber sofralardaki yerini almaya başladı.

UNESCO tarafından gastronomi dalında 'Kreatif Şehirler Ağı'na dahil edilen Gaziantep'in önemli lezzetlerinden biri olan soğan kebabı, kış aylarında tercih edilen yemekler arasında yer alıyor. Özellikle pandemi döneminde gribin ve nezlenin doğal ilacı olarak bilinen soğan kebabı, havaların soğumaya başlamasıyla beraber kentteki kebapçılarda pişirilmeye başlandı. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklardan korunmak isteyen Gaziantepliler, doğal şifa deposu olan soğan kebabını tüketiyor.

"Kış aylarının vazgeçilmezi soğan kebabı"

Kebap salonu işletmecisi Erkan Ayık, soğan kebabının kışın vazgeçilmez yemeği olduğunu ifade ederek, "Soğan kebabı kış aylarında yenir. Soğanla ilgili farklı yemek çeşitlerimiz de vardır. Ancak kebap olarak soğan kebabı yaparız. Onun kendisine haz bir sosu vardır. Küçük soğanlardan yaparız. Kuzu eti kullanırız. Nar pekmezi ve bazı baharatlarla beraber ona terletme deriz. Önce mangalda pişer, sonra kendi buharıyla terleme yapıyoruz. Doğal antibiyotik derler. Kış aylarında rağbet görür. Özellikle Gaziantep ve Şanlıurfalılar çok sever. Havaların soğumasıyla biz de soğan kebabı yapımına başladık" dedi.

"Doğal antibiyotiktir"

Ayık, soğan kebabının doğal antibiyotik olduğunu belirterek, "Pandemi ortamındayız. Özellikle soğanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. İlaç almaktansa soğan kebabı doğal antibiyotiktir. Özellikle grip ve nezleden koruyor. Herkesi Gaziantep'e bekliyoruz" diye konuştu.

Soğan kebabı yiyen vatandaşlar ise, soğan kebabını çok sevdiklerini ve kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olduğunu söylediler.

Doğal antibiyotik soğan kebabına rağbet
Doğal antibiyotik soğan kebabına rağbet
Doğal antibiyotik soğan kebabına rağbet
Doğal antibiyotik soğan kebabına rağbet
Doğal antibiyotik soğan kebabına rağbet
Doğal antibiyotik soğan kebabına rağbet
Doğal antibiyotik soğan kebabına rağbet

Gastronomi, Gaziantep, Grip, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğal antibiyotik soğan kebabına rağbet - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Azerbaycan Dağlık Karabağ için vura vura ilerliyor! Ermenilerin mühimmatları tükendi Hazine'ye ve Gelir İdaresi'ne 3 bin yeni personel alımı yapılacak 'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil
KPSS ön lisans sınavı başladı: Adayların heyecanına aileler dışarıdan ortak oluyor KPSS ön lisans sınavı başladı: Adayların heyecanına aileler dışarıdan ortak oluyor         
10:45
Nihat Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız         
10:27
Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları Kenti etkisi altına aldı! İşte İstanbul'dan kartpostallık sis manzaraları         
10:13
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi         
08:09
Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" dedi         
07:37
Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti         
22:21
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı         
15:50
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 11:18:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğal antibiyotik soğan kebabına rağbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei