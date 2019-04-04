Doğal Yaşamın Güzelliği Foto ve Videokapana Yansıdı
49 dakika önce
BOLU Dağı'nda ormanlık bir alanda fotokapan ve videokapana yansıyan hayvanların görüntüleri doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.
BOLU Dağı'nda ormanlık bir alanda fotokapan ve videokapana yansıyan hayvanların görüntüleri doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu
İl Müdürlüğü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
tarafından doğal yaşamı inceleme projesi kapsamında Bolu Dağı'nda ormanlık alanlara fotokapan ve videokapanlar yerleştirildi. Fotokapan ve videokapana yansıyan görüntüler Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
tarafından paylaşıldı. Görüntülerde ayı, kurt, geyik, ceylan gibi hayvanların doğal yaşamları yer aldı. En dikkat çekici görüntü ise Anadolu vaşağı oldu. Görüntüler, Bolu'daki doğal yaşamın güzelliğini gözler önüne serdi.
- Bolu
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:33 Kaynak: DHA
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