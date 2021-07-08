"Doğanın Dilini Öğreniyorum" adlı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenecek - Son Dakika

Bursa Çınar Anadolu Lisesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" programı kapsamında geliştirdiği proje, desteklenmeye layık görüldü.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, "Doğanın Dilini Öğreniyorum" adlı proje, Biyoloji Öğretmeni Emine Poyraz tarafından, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Büyükorhan Meslek Yüksek Okulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Öğretim Görevlisi Dr. Nurhan Sümer iş birliğiyle hazırlandı.

Proje, Bursa'da doğal yaşam ortamında katılımcıların doğayı tanıma ve koruma bilincinin gelişmesi, mevcut doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma programına uygun kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği bilincini aşılamayı hedefliyor.

Ekolojik temelli eğitim çalışması niteliğindeki proje kapsamında çevre ve doğanın gündelik yaşamdaki öneminin kavranması, çevre ve doğanın korunmasının gerekliliği üzerine etkinlikler yapılması planlanıyor.

Doğa eğitimiyle projeye katılan lise öğrencilerinin farklı bilimsel etkinlikleri yaparak, yaşayarak aktif öğrenmeleri sonrasında çevre okuryazarlık düzeylerindeki değişimine etkisi ve doğa eğitimiyle ilgili kazanımlarının farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Çınar Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Maman, projede emeği bulunanları tebrik ederek, "Proje yazım aşamasında her türlü desteği vereceğini belirtip projenin kabul edildiği günden itibaren de desteğini sürdüren Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve şube müdürlerine, desteğini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'e, projeye eğitimci olarak katılıp destek veren İl Milli Eğitim Şube Müdürü Uygar Umut'a teşekkür ederim." ifadesini kullandı.