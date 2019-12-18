Doğanın içinden gelen filmler yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğanın içinden gelen filmler yarıştı - Son Dakika

Doğanın içinden gelen filmler yarıştı

6 saat önce

Lavanta, papatya, gül, melisa, ölmezotu, karanfil, nergiz, kekik gibi Anadolu'nun şifalı bitkilerinin tohumları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kısa filmlerle bu kez beyaz perdede hayat buldu.

Doğanın içinden gelen filmler yarıştı, System.String[]

Lavanta, papatya, gül, melisa, ölmezotu, karanfil, nergiz, kekik gibi Anadolu'nun şifalı bitkilerinin tohumları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kısa filmlerle bu kez beyaz perdede hayat buldu.


İva Natura Organik Kozmetik tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen " Kısa Film Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye'nin dört bir yanından doğanın içinden gelen filmler jüri tarafından değerlendirildi.


Anadolu'nun şifalı bitkileri filmlere konu oldu


Yarışmanın birincilik ödülünü " Allık Merhemi" filmi ile Özer Kesemen, ikincilik ödülünü " Gar" filmiyle Tolga Tatlı, üçüncülük ödülünü ise "Zengin Doğa" filmi ile Damla Özen aldı.


Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde gecenin sunuculuğunu Elif Yağmur Poçan ve Cem İşçiler üstlenirken tören kozmetik, çevre ve sinema dünyasının önemli isimlerini ağırladı. Oya Ayman, Dr Nagihan Çakar Bikiç, Uğur İçbak, Jeyan Gedik, Fahriye Kabadayı Dal, Özcan Yüksek ve Prof. Dr. Ulvi Zeybek'ten oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilen filmlerden " Allık Merhemi" ile Özer Kesemen yarışmanın birincilik ödülünün sahibi oldu.


Lavantalar eşliğinde gala


Anadolu'nun kozmetik bitkilerinin güzelliğe ve sağlığa katkılarının beyazperdeye aktarıldığı yarışmada ödül töreninin gerçekleştirildiği salon lavanta bitkileriyle süslendi, ayrıca salona lavanta kokusu verilerek müthiş bir ambiyans yaşatıldı. Ödül törenine katılan misafirler beyazperdede ödüllü doğa filmlerini mis gibi kokan lavanta kokusunu hissederek izledi.


İva Natura Organik Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kahrıman, Anadolu'nun kozmetik bitkilerinin beyazperdede hayat bulmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek "Doğaya, sağlıklı kozmetiklere dikkati çekmek için bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kısa film yarışmamızda bitkilerin hikayesini toplumumuz ile paylaştık. Geleneklerimizi gelecek nesillere anlatmak açısından oldukça önemli bir proje. Tüm destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor
Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti!

Son Dakika Haberleri
22:56 Muğla'da zeytinyağı fabrikasında iş kazası: 1 ölü - Son Dakika
22:55 Fenerbahçe 2 golle turladı - Son Dakika
22:53 Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
22:50 Fenerbahçe kupa yarışında tur atladı - Son Dakika
22:50 Nijerya'da maden ocağında göçük: 6 ölü - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:56:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğanın içinden gelen filmler yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]