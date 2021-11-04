Üye Girişi
'Doğanlar Apartmanı'nda zemindeki dükkanların kapılarında sıkışma, tabanlarında bombeler vardı' - Son Dakika

'Doğanlar Apartmanı'nda zemindeki dükkanların kapılarında sıkışma, tabanlarında bombeler vardı'

04.11.2021 17:01
'Doğanlar Apartmanı'nda zemindeki dükkanların kapılarında sıkışma, tabanlarında bombeler vardı'

İZMİR'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremde, 15 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı ile ilgili davada 2'si tutuklu 4 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan yargılanmalarına devam edildi.

İZMİR'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremde, 15 kişinin öldüğü 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı ile ilgili davada 2'si tutuklu 4 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan yargılanmalarına devam edildi. 2018'de, apartman yöneticisi Münevver Serim'in Bayraklı Belediyesi'ne başvurusu üzerine 'sağlamlık raporu' hazırlayan ve o dönemde Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Dairesi Deprem Etüt Merkezi'nde inşaat mühendisi olan tanık Esra Altıntaş, "Binaya zarar vermeden, ultrasonik cihazlarla, gözlemsel olarak inceleme yaptık. Zemindeki dükkanların kapılarında sıkışma, tabanlarında bombeler vardı" dedi. Aynı dönemde Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi'nde fizik mühendisi olarak binayı inceleyip rapor hazırlayan tanık Tuncer Kemal Altındağ da merkezin, depremden 10 gün sonra kapatıldığını söyledi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 15 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında müteahhit Çetin Doğan ve binanın statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı tutuklandı. Sürveyan olarak gösterilen Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken, Bedriye Işıldak ise firar etti. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 2'nci duruşması, bugün İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Tutuklu sanıklardan Çetin Doğan duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, diğer tutuklu sanık Mehmet Sedat Boyacı ile taraf avukatları ve mağdurlar salonda hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak mağdurlara söz verildi. Depremde oğlu Umut'u kaybeden, çocukları Elzem, Ezel, Elif ve eşi Seher enkazdan çıkarılan Oğuz Perinçek, şikayetini yineledi. Perinçek, "Bu olayda tüm sorumluların ceza almasını istiyorum. Birtakım raporlar ve toplantılardan söz ediliyor. Bunları bize bildirmeyen yöneticiden de şikayetçiyiz" dedi.

Doğanlar Apartmanı'nda kızı Eda Küçükyumuk, damadı Mert Küçükyumuk ve torunu Ateş Küçükyumuk'u kaybeden Hatice Savran, söz aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı, şikayetçi olduğunu belirtti.SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİMağdurların konuşmasının ardından mahkeme başkanı, binanın statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı'ya söz verdi. Boyacı, üzerine atılı suçlamaları reddederken, dönem şartlarının aksine kaliteli malzeme kullandığını savunarak, "O yıllardaki teknik şartnamelerde düz demire izin veriliyordu. Ancak ben buna rağmen hazırladığım tüm projelerde nervürlü demir kullandım. Devletimizin sunduğu teknik şartnamenin üzerinde bir bina yaptım. Hata olduğu söz konusu değildir. Bina ilk yapıldığında 28 gün bebek gibi bakılması gerekir ama bakmadılar. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Depremzedeler haklılar. Ben de acılarını paylaşıyorum Allah hepsine sabır versin" dedi.Tutuklu sanık Çetin Doğan ise, "En iyi şekilde malzemeyi kullandım. Demiri, kumu, çakılı en iyi yerlerden aldım" diyerek kendini savundu.'ZEMİN TABANLARINDA BOMBELEŞME VARDI'Duruşmada tanıklara da söz verildi. Tanıklardan, 2018 yılında, apartman yöneticisi Münevver Serim'in Bayraklı Belediyesi'ne başvurusu üzerine 'sağlamlık raporu' hazırlayan ve o dönemde Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Dairesi Deprem Etüt Merkezi'nde inşaat mühendisi olan Esra Altıntaş, "Başvuru üzerine görevli fizik mühendisi ile binayı incelemeye gittik. 1975 deprem yönetmeliğine göre yapılmış olan binaya 1990 yılında ruhsat alınmıştı. Binaya zarar vermeden, ultrasonik cihazlarla, gözlemsel olarak inceleme yaptık. Projesine ve mimarisine aykırı bir durum gözlemlenmedi. Binaya gözlemsel olarak baktığımızda göze çarpan hususlar vardı. Zeminde bulunan dükkanların kapılarında sıkışma, tabanlarında bombeler vardı. İki binanın birleştiği noktada blokasyon derzi noktasında dökülmeler olmuştu ve iki bina ayrı ayrı hareket etmişti. Biz yöneticiye geleceğimiz gün ve saati bildirip ev ile dükkan sahiplerinin de bulunmasını istiyoruz. Çepeçevre geziyoruz, bodruma bakıyoruz. Aynı kolonu en tepeden aşağıya kadar tarayıp kontrol ediyoruz. Mimari ve statik projelere aykırı durumlara bakıyoruz. Konsollarında deformasyon, kolon ve kirişlerde ise bir sıkıntı yoktu" diye konuştu.Belediye olarak görevlerinin 'tavsiye' olduğunu belirten Esra Altıntaş, "Bina üzerine yaptığımız gözlemsel testlerden sonra rapor hazırlayarak binanın en kısa zamanda performans testine tabi olması gerektiğini söyledik. Biz de bunu tavsiye ettik. Çünkü belediye bu imkanlara sahip değildi. Bu tavsiyeler dışında bir şey yapmadık" dedi.'RAPORU YÖNETİCİYE TEBLİĞ ETTİK'Tanık olarak dinlenen o dönemde Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi'nde fizik mühendisi olarak çalışan Tuncer Kemal Altındağ da geçen yıl meydana gelen depremin ardından merkezin kapatıldığını söyledi. Tuncer Kemal Altındağ, "Binayı detaylı olarak hatırlamıyorum. Başvurular genellikle aynı şekilde gelir. Biz de yerinde tetkik yapmaya gideriz. Yetkilerimiz neticesinde kanaat raporu oluşturup kat maliklerine teslim ettik. Raporun içeriği ve izleyecekleri yok konusunda da bilgi verdik. Temel amacımız insanlara rehberlik yapmaktı. Kararı yönetim adına Münevver Hanıma tebliğ ettik. İsteyen kat maliki olsaydı kararı onlarla da paylaşırdık" diye konuştu.Mağdur avukatlarından Nilsu Karaman Akatırıcı'nın, Deprem Etüt Merkezi'nin faaliyette olup olmadığı sorusuna ise Altındağ, "Deprem olduktan 10 gün sonra başkanlık makamınca kapatılmasına karar verildi" diye yanıt verdi.

Bu arada tanıklar dinlenirken elektrik kesintilerinin yaşanması da mahkeme başkanının kararıyla duruşma zaptına geçirildi. Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve sanık avukatların sunduğu raporların bilirkişi tarafından incelenip rapor oluşturulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.


'Doğanlar Apartmanı'nda zemindeki dükkanların kapılarında sıkışma, tabanlarında bombeler vardı'
'Doğanlar Apartmanı'nda zemindeki dükkanların kapılarında sıkışma, tabanlarında bombeler vardı'
'Doğanlar Apartmanı'nda zemindeki dükkanların kapılarında sıkışma, tabanlarında bombeler vardı'
'Doğanlar Apartmanı'nda zemindeki dükkanların kapılarında sıkışma, tabanlarında bombeler vardı'

Altındağ, Deprem, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Doğanlar Apartmanı'nda zemindeki dükkanların kapılarında sıkışma, tabanlarında bombeler vardı' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek öldü 17:00 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek öldü Marmara'daki balıkçıların ödemeleri yarın yapılacak 16:44 Marmara'daki balıkçıların ödemeleri yarın yapılacak İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattının test sürüşleri 8 Kasım'da başlıyor 16:39 İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattının test sürüşleri 8 Kasım'da başlıyor
Evli kadının gece yarısı erkeğe mesaj atması 16:25 Evli kadının gece yarısı erkeğe mesaj atması "sadakatsiz" olarak yorumlandı 16:10 "100 yıl önce yaşadım ve öldüm" diyerek ölüm sonrasını anlattı Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma 15:59 Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 15:33 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu 14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
16:57 Pompalı saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde vurdu
16:39 Camdaki Kız ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanları yayınlandı
16:39 İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattının test sürüşleri 8 Kasım'da başlıyor
16:36 Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli
16:12 Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz
16:10 "100 yıl önce yaşadım ve öldüm" diyerek ölüm sonrasını anlattı
15:59 İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi
15:59 Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma
15:47 Ekim ayında en çok habere konu olan ünlü isimler
15:43 MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır
Son Dakika: Seyirci gerilimi artarak devam ediyor! Galatasaray'dan TFF'ye çok sert yanıt Son Dakika: Seyirci gerilimi artarak devam ediyor! Galatasaray'dan TFF'ye çok sert yanıt         
17:00
Pompalı saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde vurdu Pompalı saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde vurdu         
16:58
Camdaki Kız ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanları yayınlandı Camdaki Kız ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanları yayınlandı         
16:39
Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli         
16:37
Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz         
16:13
Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar         
16:03
MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır         
15:43
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Dillerde pelesenk olan Dillerde pelesenk olan "Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni" türküsü öksüz kaldı         
14:16
Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi         
14:11
Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 17:04:25. #1.12#
SON DAKİKA: 'Doğanlar Apartmanı'nda zemindeki dükkanların kapılarında sıkışma, tabanlarında bombeler vardı' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement