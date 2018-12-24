Doğanpınar Barajı Tamamlandı

Devlet Su İşleri
(DSİ) Genel Müdürlüğü, tamamlanan Doğanpınar Barajı'yla 80 bin dekar arazinin sulanacağını bildirdi.
DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ'nin Gaziantep
'e yapılan yatırımlarla mümbit toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.
Gaziantep ve çevresinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın
, Gaziantep'in Oğuzeli
ilçesinin 17 kilometre güneyinde Sacır Suyu üzerinde yapımı tamamlanan Doğanpınar Barajı'nda 14 Aralık
'ta su tutulduğu müjdesini vererek, barajda depolanacak su ile Gaziantep ve Kilis
'te 80 bin dekar arazinin sulanmasının sağlanacağını kaydetti.
Doğanpınar Barajı'nın sulamasının da tamamlanması ve bölgede yapılacak sulu tarım ile ürün çeşitliliğinde artacağını vurgulayan Aydın, "Projenin bütün bileşenlerinin tamamlanması ile 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 68 milyon lira katkı sağlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.