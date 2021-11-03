Doğanpınar Mahallesinde taşkınlara karşı önlem - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede sürdürdüğü dere temizlikleri ile yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı önlem alıyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gördes ilçesine bağlı Doğanpınar mahallesinde yaklaşık 2 kilometrelik dere temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile daha önce bölgede yaşanan taşkınların bir daha yaşanmaması için önlem alındı.

Tarım arazileri korundu, vatandaşlar nefes aldı

Doğanpınar mahalle muhtarı Halil Korkmaz, "Mahallemizdeki dere yatağında geçtiğimiz yıllarda yağışlı havaların etkisi ile taşkın meydana gelmiş, tarım arazileri de zarar görmüştü. MASKİ ekiplerine bildirdik. Geniş kapsamlı bir temizlik yapıldı. Artık taşkın sorunu yaşamayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve ekiplerine teşekkür ederim" dedi.